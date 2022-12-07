Рекорды декабря и битва циклонов: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие две недели

В ближайшие две недели в Волгоградской области ожидаются температурные качели. Уже к пятнице, 9 декабря, температура за окном начнет постепенно повышаться. Вместе с тем синоптики прогнозируют снегопады, гололедицу и штормовой ветер.

По словам начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Натальи Алатырцевой, сформированный за счет поступления холодного арктического воздуха сибирский антициклон, хозяйствовавший в Волгоградской области, начнет потихоньку сдавать позиции.

— Влияние сибирского антициклона на погоду в регионе ослабевает, — утверждает специалист. — Сегодня, 7 декабря, ночь еще будет холодной. По области ожидается до -18 °С, в Волгограде -10...-12 °С. Днем по области местами до -12 °С, в областном центре -9...-11 °С. Но уже с пятницы, 9 декабря, начинается неустойчивая погода. Температура будет постепенно повышаться.

Уточняется, что до конца этой недели существенных осадков в виде снега не ожидается.

— Температуры по области ночью до -4...-9 °С, днем 0...-5 °С. В Волгограде ночью -4...-6 °С, днем 0...-2 °С, — добавила Наталья Алатырцева.

Синоптик уточнила, что помимо повышения температуры на регион с 16 декабря обрушится ветер с порывами до 15-18 м/с.

— По предварительным прогнозам, 16 декабря ожидается выход южного циклона. Под его влиянием по области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, местами образуется гололед. Ночные температуры по региону составят 0...-5 °С, в Волгограде в ночной период около ноля. Днем в Волгоградской области +1...-6 °С, в Волгограде температура выйдет в плюс, но не поднимется выше +1 °С.

Осадки в виде мокрого снега и снега с дождем пройдут в регионе с 16 по 18 декабря, начиная с западных районов, уточняет прогнозист.

— Затем циклон уйдет на северо-восток и опять начнет усиливаться сибирский антициклон. С 19 декабря в Волгоградской области опять начнется понижение дневных и ночных температур, — заключает Алатырцева.

Специалист утверждает, что декабрь в этом году стал таким же холодным, как аналогичный период 2020 года, однако осадков фиксируется намного меньше, чем обычно. По словам Алатырцевой, в этом зимнем месяце ожидается дефицит осадков по сравнению с показателями трех прошедших осенних месяцев, которые на 150-200 % превысили среднемноголетнюю норму.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

