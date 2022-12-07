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Неликвид дешевеет быстрее рынка: какое вторичное жилье меньше всего интересует покупателей

Полезно знать 07.12.2022 11:22
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07.12.2022 11:22


Сегодня активность на рынке недвижимости невысока, а вместе со спросом пошли вниз и цены. В среднем по итогам осени цены на жилье снизились незначительно на 0,5-1%, но и с застройщиками, и с собственниками практически всегда можно договориться о скидке в 5-10%, а иногда и больше.
И уровень цен, и их динамика во многом зависят от региона. Например, по подсчетам экспертов по недвижимости компании «Этажи», в Волгограде, Омске и Челябинске самые дешёвые в России новостройки. На вторичном рынке в разрезе ЮФО самая дешевая недвижимость в Волгограде и Астрахани. Если, например, в Севастополе квадратный метр стоит в среднем 110 тыс. рублей, то в Волгограде — 62 тыс. рублей. Для сравнения, в Краснодаре метр стоит 103 тыс. рублей, в Подмосковье — 150 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 201 тыс. рублей: https://spb.etagi.com/vtorichnoe/.
Но на вторичном рынке всегда есть недвижимость, которая из года в год либо не дорожает, либо дешевеет несмотря на общие для рынка тенденции. Прежде всего это жилье в старом жилом фонде с маленькими кухнями и ванными, где даже некуда поставить стиральную машину, с тесными коридорами, некомфортными подъездами. Ситуацию может усугублять отсутствие парковки и небольшая придомовая территория. Еще сложнее продать по рыночной цене квартиру в старом доме, если она расположена на первом/последнем этаже или имеет смежные комнаты. На фоне появления в городе новых современных проектов такое жилье продолжит дешеветь.
Неликвидными можно назвать квартиры с серьёзными неузаконенными планировками. Например, нельзя объединять кухню с газовой плитой с жилой комнатой, переносить «мокрые» зоны в сухие. Продать такое жилье сложнее, а значит собственнику придется хорошо уступить в цене.
Большие квартиры избыточной площади тоже долго ждут своего покупателя в силу высокой цены. Чаще всего они не растут вслед за рынком, а сохраняют стоимость или даже теряют ее. И здесь покупателя волнует не только стоимость квадратного метра, но размер коммунальных платежей, многие из которых зависят как раз от площади.
Важны покупателю и перспективы развития района. И в этом вопросе внимание не только транспортной доступности и базовой социальной инфраструктуре, но и ближайшему соседству. Например, снижает цену на жилье действующее промышленное производство, особенно если оно является причиной неприятных запахов, близость железной дороги.
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