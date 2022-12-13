Легче формула — меньше риск последействия





Подсолнечник — благодарная культура, и если избавить ее от конкуренции с сорняками, она ответит заметным повышением продуктивности. Вот почему так важно при возделывании подсолнечника использовать эффективные гербициды. В этой статье мы расскажем, какие результаты дает применение системного послевсходового гербицида ЛИСТЕГО® Про в производственной системе Clearfield® Plus.

В условиях интенсивного применения гербицидов плотность злостных сорняков на полях снижается, и у сельхозпроизводителей появился запрос на применение более «легких» гербицидных решений, например с меньшим количеством ограничений по применению и с низкой вероятностью повреждения последующих культур севооборота, при этом с сохранением высоких результатов в контроле сорняков. Ответом на этот запрос аграриев стал вывод на рынок ЛИСТЕГО® Про — нового гербицида компании «Сингента» для системы Clearfield® Plus. Его действующее вещество имазамокс (группа имидазолинонов) обладает высокой эффективностью против взошедших к моменту обработки двудольных и злаковых сорняков.

Гербицид ЛИСТЕГО® Про рекомендуется вносить в фазу 4–5 настоящих листьев подсолнечника и в оптимальный период роста и развития сорняков. Лучший интервал температур для проведения опрыскивания — от +10 до +25 °С. Действовать ЛИСТЕГО® Про начинает в течение часа после обработки, на биохимическом уровне блокируя синтез важнейших аминокислот сорных растений и останавливая их развитие. Визуально поражение сорняков проявляется через 5–7 дней после обработки в виде обесцвечивания либо побурения точек роста. Продолжительность действия препарата, в зависимости от погодных условий, достигает 3–4 недель.

При высокой засоренности поля и переросших сорняках рекомендуется применять максимально допустимую норму расхода — 1 л/га, в более простых случаях может быть достаточно 0,8–0,9 л/га. Расход рабочей жидкости изменяется от 200 до 300 л/га. При обильной росе проводить обработку не рекомендуется, однако осадки, прошедшие спустя два часа после опрыскивания, эффективности препарата не снижают. При соблюдении рекомендованных условий применения культурные растения демонстрируют высокий уровень толерантности к гербициду и отсутствие фитотоксичности.

ЛИСТЕГО® Про отличается широким спектром действия:

— контроль двудольных сорняков (виды горцев, канатник Теофраста, марь белая, дурнишник, циклахена, виды щирицы);

— контроль злаковых сорняков (просо куриное, щетинники, просо сорнополевое, виды костра);

— угнетение многолетних корнеотпрысковых сорняков (бодяк розовый, осот полевой);

— надежное подавление заразихи.

Формуляция гербицида содержит запатентованную систему адъювантов, которая улучшает покрытие поверхности сорняков рабочим раствором и обеспечивает более быстрое проникновение действующего вещества внутрь растений. Кроме того, за счет уменьшения стекания рабочего раствора с поверхности сорных растений снижаются непроизводственные потери препарата.

Есть у ЛИСТЕГО® Про и другое преимущество: он контролирует не только те сорняки, что взошли на момент обработки, но и обеспечивает остаточный (почвенный) контроль однолетних двудольных мелкосемянных сорняков, в первую очередь из семейства Крестоцветные: пастушьей сумки, ярутки полевой, падалицы классических сортов и гибридов рапса. Но для проявления остаточной активности гербицида необходимо наличие влаги в верхнем почвенном слое до и после опрыскивания, иначе действующее вещество не сможет равномерно распределиться по почвенному профилю и достичь корневой системы сорняков.

Имазамокс, действующее вещество ЛИСТЕГО® Про, характеризуется коротким периодом полураспада, что уменьшает риск повреждения последующих культур севооборота. В частности, экспериментальные данные подтверждают, что пшеницу и рожь на том же поле можно высевать уже через четыре месяца после обработки. Так, в 2021 году на опытном участке ООО «Гелио-Пакс-Агро» (Волгоградская область) проведен эксперимент: половину посевов подсолнечника обработали гербицидом ЛИСТЕГО® Про, другую — препаратом с действующими веществами имазамокс и имазапир. На следующий год, то есть в 2022 году, на этом же поле посеяли яровую пшеницу. По итогам комбайновой уборки в варианте, где годом ранее был внесен ЛИСТЕГО® Про, урожайность оказалась на 7,8 ц/га выше, чем в варианте с двухкомпонентным гербицидом, — 34,2 ц/га против 26,4 ц/га.

А как влияет обработка новым гербицидом на урожайность самого подсолнечника? Рассказывают сельхозпроизводители, использующие ЛИСТЕГО® Про в своей работе.

Николай Бирюков, руководитель КФХ «Бирюков Н. В.», Киквидзенский район Волгоградской области:

— Площадь под подсолнечником у нас в хозяйстве составляет 860 га. Основные сорняки на наших полях — бодяк полевой, просо куриное, марь белая, вьюнок полевой. Недавно мы отказались от междурядной обработки в пользу гербицидов и вот уже второй год применяем ЛИСТЕГО® Про. Спустя месяц после обработки посевов с расходом рабочей жидкости 150 л/га поле стоит чистое, в то время как на необработанном участке подсолнечник полностью подавлен и не развивается. Урожайность у нас на обработанных полях — 30–35 ц/га, а на экспериментальных участках без обработки — вполовину меньше.





На фото слева – Саратовская область, Калининский район. Контроль без обработки. На фото справа – Саратовская область, Калининский район. ЛИСТЕГО® Про 1 л/га. 78 ДПО.

Даниил Дубровин, агроном ООО «Рассвет-1», Вольский район Саратовской области:

— Под пропашными культурами у нас занято 2500 га, из которых 2200 га отводим подсолнечнику. Это наша основная культура, мы много вкладываем в ее выращивание, стараемся не экономить на удобрениях и защите. Подсолнечник выращиваем по разным технологиям, но упор делаем на Clearfield® и Clearfield® Plus. В прошлом году проводили опыт на 200 га: половину участка обработали гербицидом ЛИСТЕГО® Про, а на другой половине провели междурядную культивацию. Разница в урожайности составила 4 ц/га в пользу участка с обработкой. Экономическая рентабельность гербицидной обработки очевидна.

Евгений Власов, главный агроном КХ «Рубин», Турковский район Саратовской области:

— Подсолнечник возделываем по интенсивной технологии. Как правило, в нашей агроклиматической зоне сорняки всходят одновременно с культурой и быстро забирают большой запас зимней влаги. Отсюда короткое окно сева и много сорняков на полях, среди которых основные — просянка, щетинник, редька дикая, марь белая, щирица, вьюнок полевой. Заразиха в посевах не встречалась.

Гербицид ЛИСТЕГО® Про на посевах подсолнечника применяем второй год подряд. Обработки проводим в фазу двух настоящих листьев, но можем и раньше — смотрим на наличие и развитие сорняков. Норма расхода — 0,9 л/га, расход рабочего раствора — 150 л/га. В этом году между вторым и седьмым мая посеяли гибрид Дункан КЛП — он уже подходит к уборке, а поле до сих пор чистое.

Обрабатывая поля ЛИСТЕГО® Про, я уверен, что на поле ничего, кроме подсолнечника, не останется. Помимо стабильности этого гербицида, мне в нем нравится отсутствие фитотоксичности для культуры, подсолнечник после обработки не болеет. Радует и отсутствие последействия на последующие культуры севооборота, и весной на том же поле можно что-то посеять. В общем, будем работать с этим препаратом и дальше!





На фото слева – КХ Рубин_контроль – Саратовская область, Турковский район. Огрех, обработка не проводилась. На необработанном участке присутствуют просо куриное, щетинники, марь белая, щирица запрокинутая, вьюнок полевой.

На фото справа – КХ Рубин_Листего про – Саратовская область, Турковский район. ЛИСТЕГО® Про 1 л/га. 75 ДПО. Сорные растения отсутствуют.

Итак, опыт показывает, а мнение сельхозпроизводителей подтверждает: использование гербицида ЛИСТЕГО® Про позволяет реализовать потенциал продуктивности и подсолнечника, и последующей культуры в севообороте. Помогите своему подсолнечнику в противостоянии с сорняками, и он вас обязательно отблагодарит!

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