Устойчивый «плюс» и штормовой ветер: волгоградцев предупредили о температурных качелях в декабре

В Волгоградской области к выходным дневные температуры вернутся к плюсовым значениям. Синоптики предупреждают о штормовом ветре и гололедице. Температурные качели будут «кошмарить» метеозависимых волгоградцев всю предстоящую неделю.

— Сегодня ночью в регионе ночью -9...-14 °С, при прояснении -16...-21 °С. Завтра днем -4...-9 °С, местами до -12 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — На дорогах — гололедица. Ветер восточного направления с порывами до 12-14 м/с. Завтра, 8 декабря, по области без существенных осадков. В ночные часы -5...-10 °С, при прояснении -11...-16 °С, после обеда до -1...-6 °С. Порывы юго-восточного ветра составят 15-18 м/с.

Однако к пятнице, 9 декабря, дневная температура в Волгоградской области составит -3...+2 °С. Ночью -2...-7 °С, при прояснении столбики термометров покажут до -10 °С.

— В Волгограде завтра, 7 декабря, существенных осадков не ожидается, местами гололедица. Ветер ночью восточного направления 8-13 м/с. Ночью -12...-14 °С, днем -9...-11 °С, — добавили прогнозисты. — В четверг, 8 декабря, в городе на Волге также без существенных осадков, местами гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. В ночной период -10...-12 °С, днем -3...-5 °С.

В пятницу, 9 декабря, в областном центре вероятность осадков стремится к нулю, но местами гололедица. Ветер юго-восточный с порывами 15-18 м/с. Ночью за окном -6...-8 °С, днем воздух прогреется до -1...+1 °С.

По данным портала Gismeteo, тенденция к сохранению плюса продолжится и на новой неделе. С 12 по 18 декабря в Волгограде днем температурные значения останутся в пределах +2...+4 °С, ночью на неделе от -1 до нуля градусов. Всю предстоящую неделю волгоградцам придется бороться со штормовым ветром — его порывы составят 18-20 м/с. Уже 19 декабря в областную столицу снова вернутся отрицательные температурные значения. Днем столбики термометров не поднимутся выше -3 °С, ночью прогнозируется до -6 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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