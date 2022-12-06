Tele2 модернизировала сеть в 18 районах Волгоградской области





Оператор провел масштабные работы по усилению сети в Волгоградской области. Оператор с начала года построил новые объекты связи и модернизировал инфраструктуру в 18 районах и 6 крупных городах региона.

Технические специалисты компании работали над обновлением сетевой инфраструктуры, увеличением зоны покрытия, емкости оборудования и скорости LTE. Оператор установил дополнительное оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу при высоком уровне потребления трафика и подготовил сеть к стабильно возрастающим нагрузкам в предновогодние и новогодние дни. Волгоградцы смогут передавать данные на высоких скоростях из любой точки региона – средняя скорость интернета благодаря проведенным работам выросла на 15%.

С начала года Tele2 модернизировала более 10% объектов связи в регионе, увеличив зону покрытия как в областной столице и крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Модернизация затронула больше половины районов области, в том числе Алексеевский, Быковский, Городищенский, Дубовский, Еланский, Жирновский, Котовский, Михайловский, Светлоярский, Среднеахтубинский и другие.

Также оператор непрерывно усиливает свою инфраструктуру новыми объектами связи. Только в третьем квартале базовые станции были построены в Волгограде, Волжском, а также в селе Винновка Городищенского района. Кроме того, в зону покрытия сети включаются все новые важные объекты инфраструктуры городов. Качественная связь и высокоскоростной интернет Tele2 появились в садовых товариществах «Изобилие» и «Учитель», а также в жилом комплексе «Родниковая долина».

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

— Год к году неизменно растет потребление трафика – сейчас мы фиксируем увеличение нагрузки на сеть на 12%. К зимнему сезону уровень востребованности услуг мобильной связи традиционно увеличится еще больше, особенно в предновогодний период и последующие длинные выходные. Чтобы обеспечить клиентам комфортное пользование всеми привычными сервисами в любое время и в любом месте, технические специалисты Tele2 ведут непрерывную работу над усилением качества связи и увеличением скорости мобильного интернета на всей территории Волгоградской области.

В настоящее время все объекты связи в регионе оснащены технологией LTE, а услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 доступны 99% жителей области.

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