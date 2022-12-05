Волгоградцев приглашают на Новогоднюю ярмарку

Общество 05.12.2022 12:17
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05.12.2022 12:17
10 декабря с 12:00 до 17:00 на 1 этаже Лофт пространства Фабрика состоится Новогодняя handmade Ярмарка.
Посетителей ярмарки ждут самые креативные украшения, творческие артштучки для дома и души, аксессуары, уникальные сувениры и подарки.
- Если вы еще не определились, что подарить своим близким на Новый год, тогда вам точно к нам! Мастера представят свои работы, и мы уверены - они не оставят равнодушным никого, - отмечают организаторы ярмарки.
С 14:00 до 16:00 праздничную атмосферу дополнят зажигательные, новогодние сеты от DJ AntonioBanderas.
А детей ждут бесплатные мастер-классы и аквагрим!
Вход бесплатный.
Тракторозаводской район, Гроссмана, 6
Лофт-пространство Фабрика https://fabrika34.ru
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