Волгоградцев приглашают на Новогоднюю ярмарку









10 декабря с 12:00 до 17:00 на 1 этаже Лофт пространства Фабрика состоится Новогодняя handmade Ярмарка.

Посетителей ярмарки ждут самые креативные украшения, творческие артштучки для дома и души, аксессуары, уникальные сувениры и подарки.

- Если вы еще не определились, что подарить своим близким на Новый год, тогда вам точно к нам! Мастера представят свои работы, и мы уверены - они не оставят равнодушным никого, - отмечают организаторы ярмарки.

С 14:00 до 16:00 праздничную атмосферу дополнят зажигательные, новогодние сеты от DJ AntonioBanderas.

А детей ждут бесплатные мастер-классы и аквагрим!

Вход бесплатный.

Тракторозаводской район, Гроссмана, 6





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