Экономика

«ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет изолирующие самоспасатели нового поколения

Экономика 05.12.2022 09:50
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05.12.2022 09:50


Гремячинский ГОК оснащается самым современным оборудованием для повышения безопасности сотрудников. Во время очередной тренировки командир вспомогательной горноспасательной команды Константин Тимофеев познакомил руководителей и работников предприятия с основными преимуществами нового самоспасателя CARBO-70.
Обучение правилам использования защитного снаряжения обязательно для всех работников горной специальности «ЕвроХим-ВолгаКалия».
Самоспасатель – это средство индивидуальной защиты органов дыхания, необходимое для применения в условиях чрезвычайных ситуаций в горных выработках.
Сейчас на Гремячинском ГОКе внедряются самоспасатели нового поколения. По своим техническим характеристикам они значительно превосходят аналоги и предназначены для постоянного поясного ношения. В процессе включения самоспасателя органы дыхания и зрение изолируются от окружающей среды – образуется дыхательный контур, в котором поддерживается постоянный поток газовой смеси пригодной для дыхания.Температура вдыхаемой газовоздушной смеси заметно снижены, что позволяет увеличить время защитного действия до 70 минут, а в покоедо 210 минут.
Самоспасатель продуман до мелочей: удобен до и после включения. Благодаря грамотному размещению центра тяжести, модернизируемой конструкции карабинов и ремня, пусковое устройство срабатывает сразу после вскрытия, а риск потери кислорода сведен к минимуму за счет конструкции воздуховодной системы, прост при включении, использовании и обслуживании.
— Защита жизней и здоровья работников и обеспечение безопасных условий труда на Гремячинском ГОКе – самый главный приоритет «ЕвроХим-ВолгаКалия», ведь люди – самая большая ценность нашей компании. Постоянное усовершенствование средств индивидуальной защиты позволит повысить уровень безопасности ведения горных работ и сбережет жизнь и здоровье горняков, - отметил Константин Тимофеев.

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