Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателям

Общество 04.12.2022 16:32
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04.12.2022 16:32
Ворошиловский торговый центр вновь радует своих покупателей. В самое волшебное время года с 1 декабря 2022 г. по 14 января 2023 г. пройдет традиционная акция «Подарки любимым».
Посетители смогут упаковать свои покупки или получить гарантированные подарки, а также стать участниками розыгрыша призов от партнеров Торгушки.
Условия акции:
• Совершить покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 01.12.2022 по 14.01.2023.
• Предъявить чек на промостойке на 1 этаже ТЦ Ворошиловский.
• Заполнить купон-анкету участника акции.
Важно: покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 3000 рублей, но не более 3-х раз в день.
• Получить гарантированный подарок.
За покупку от 3000 рублей покупатель получает на выбор услугу упаковки подарка, ручку или кружку.
За покупку от 5000 рублей – на выбор деревянный календарь, шапку, шарф или варежки. Количество призов ограничено.
Главные призы:
• Сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму до 30000 рублей.
• Подарки от арендаторов ВТЦ.
Розыгрыш главных призов, в котором участвуют все купоны, состоится 14 января 2023 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.
Акция будет проходить с 1 декабря 2022 г. по 14 января 2023 г.
Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru
Положение о проведении акции здесь.
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