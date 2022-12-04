Ворошиловский торговый центр дарит подарки покупателям





Ворошиловский торговый центр вновь радует своих покупателей. В самое волшебное время года с 1 декабря 2022 г. по 14 января 2023 г. пройдет традиционная акция «Подарки любимым».

Посетители смогут упаковать свои покупки или получить гарантированные подарки, а также стать участниками розыгрыша призов от партнеров Торгушки.

Условия акции:

• Совершить покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 01.12.2022 по 14.01.2023.

• Предъявить чек на промостойке на 1 этаже ТЦ Ворошиловский.

• Заполнить купон-анкету участника акции.

Важно: покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 3000 рублей, но не более 3-х раз в день.

• Получить гарантированный подарок.

За покупку от 3000 рублей покупатель получает на выбор услугу упаковки подарка, ручку или кружку.

За покупку от 5000 рублей – на выбор деревянный календарь, шапку, шарф или варежки. Количество призов ограничено.

Главные призы:

• Сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму до 30000 рублей.

• Подарки от арендаторов ВТЦ.

Розыгрыш главных призов, в котором участвуют все купоны, состоится 14 января 2023 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.

Акция будет проходить с 1 декабря 2022 г. по 14 января 2023 г.

Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru

Положение о проведении акции здесь

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