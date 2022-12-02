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Как выбрать страну для переезда: советы мигрантам

Полезно знать 02.12.2022 15:29
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02.12.2022 15:29


Стремление людей к лучшей жизни –  явление повсеместное. Одни предпочитают инвестировать в заграничную недвижимость, другие уехать по туристической визе на время отпуска, третьи мечтают о ВНЖ и ПМЖ. Иммиграция в Европу пройдет быстро и без хлопот при помощи миграционной компании Migracia, специалисты которой подберут оптимальную программу для иммиграции и предоставят подробное руководство к действию.
5 причин переезда в европейскую страну
• Стабильная, комфортная и безопасная жизнь в Европе. Это важный пункт, ради которого многие стремятся жить в Европе.
• Развитая медицинская отрасль. Качество предоставляемых медицинских услуг на высоте.
• Хорошая система образования. Получить диплом европейского образца – мечта многих.
• Беспрепятственное перемещение по странам Европейского союза.
• Достойная оплата труда и развитый рынок труда. Можно найти работу практически в любой отрасли.
При выборе страны для переезда важно учесть ее климат, культуру, традиции, экономику  и возможности самореализации. В целом, считается, что Европа хороша для жизни, работы и учебы. 
Популярные страны Европы для переезда
• Португалия, Испания, Италия. Благодаря своему географическому расположению и достаточно теплому климату, эти страны наиболее популярны среди наших соотечественников –  многих привлекает морское побережье. 
• Германия, Великобритания, Франция. Как правило, учитывается  факт, что в этих странах сильная экономика. 
• Швеция, Норвегия, Австрия – страны с высоким уровнем жизни. 
В каждой стране Европы есть свои плюсы и минусы, которые надо тщательно взвешивать при окончательном решении о переезде. Но главное – не нарушать иммиграционный закон принимающего государства, знать традиции народа и соблюдать правила общества. 
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