Телеком

Тахир Бекмурзаев назначен техническим директором Tele2 в Волгограде

Телеком 02.12.2022 15:31
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02.12.2022 15:31


Оператор сообщает о назначении Тахира Бекмурзаева на должность технического директора волгоградского филиала компании. На этой позиции Тахир будет отвечать за развитие инфраструктуры сетей Tele2 в Волгоградской области и улучшение качества связи в регионе. 
В новой должности Тахир Бекмурзаев будет отвечать за реализацию технической стратегии компании, качественную организацию работ по строительству и эксплуатации сети, операционное управление технической дирекцией филиала, а также взаимодействие с административными органами Волгоградской области.  
Тахир Бекмурзаев в 2000 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «ЭВМ, комплексы и сети», а в 2008 получил второе образование в Астраханском государственном университете по специальности «Региональный менеджмент: технологии управления развитием компаний и территорий». В 2011 году продолжил совершенствовать профессиональные навыки и стал участником зарубежной проектно-ориентированной стажировки по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. 
В телекоммуникационной сфере Тахир работает более 25 лет и обладает огромным профессиональным опытом. Карьерный путь начинал в ЗАО «Астрахань GSM», где прошел путь от инженера-оператора до технического директора.
К команде Tele2 Тахир Бекмурзаев присоединился 1 марта 2016 года, получив должность руководителя отдела эксплуатации волгоградского филиала компании. С 1 ноября 2022 года возглавил техническую дирекцию компании в регионе, сменив Ислама Шамсадова, который в сентябре 2022 года занял позицию технического руководителя округа «Запад» макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. 
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Благодаря масштабной работе технических специалистов в этом году Tele2 модернизировала сеть в 18 районах области и 6 крупных городах. Мы продолжим работать над увеличением зоны покрытия, емкости оборудования и скорости мобильного интернета. Перед технической службой стоят важные задачи непрерывно улучшать качество сервиса за счет применения самых современных технологий. Уверен, что большой опыт и высокая квалификация Тахира Бекмурзаева позволят команде волгоградского филиала компании достичь всех поставленных целей.
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