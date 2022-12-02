Больше книг, меньше сериалов: как волгоградцы проводят время в интернете

Телеком 02.12.2022 10:47
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02.12.2022 10:47
Жители Волгоградской области в этом году начали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки абонентов региона в этом году.
Все в онлайн
За год среднестатистический абонент оператора в Волгоградской области стал использовать на 10% больше интернет-трафика. При этом у жителей и жительниц региона в цифровой среде царит равноправие: разница между потреблением составляет всего 1% в пользу женщин. Любимый день для серфинга в Сети – понедельник, но уже во вторник представители обоих полов переключаются на работу.
Многие волгоградцы переводят общение в Telegram — уже 70% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp.
Алло, говорите!
Ежедневно жители области проговаривают свыше 10 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на вторник и пятницу — именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. Причем 60% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Германии.
Книги или фильмы
Волгоградцы стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 15%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился почти на 10% — возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и числа «громких» премьер в этом году.
Китайские гаджеты в тренде
В области вырос интерес к девайсам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество абонентов с такими аппаратами увеличилось на 5%. Однако самой популярной маркой все еще остается Samsung с долей 29%.
Зато заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков — за год на 25%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.
С начала года оператор увеличил пропускную способность сети примерно на 30% всей инфраструктуры региона. При этом больше 60% объектов, на которых прошли работы, находятся за пределами столицы. Помимо Волгограда и Волжского инженеры провели работы в Быковском, Дубовском, Иловлинском, Калачинском, Камышинском, Ольховском, Серафимовичском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Урюпинском и других районах. В результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 15%.
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