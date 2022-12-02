Телеком

Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе Wink

Телеком 02.12.2022 10:00
0
02.12.2022 10:00


Декабрь — время выбирать подарки и украшать дом к новогодним праздникам. Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает добавить к этим приятным хлопотам просмотр фильмов и сериалов. Чтобы каждый зритель нашел именно свое кино, в список декабрьских новинок видеосервис включил самые разные жанры — от драм и триллеров до байопиков и семейных мультиков.
Список новинок открывает французская артхаусная драма «Вихрь» (16+). Культовый режиссер Гаспар Ноэ рассказывает историю о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Луи (его играет другой знаменитый режиссер — Дарио Ардженто) и Элль (Франсуаза Лебрун) борются со стремительно прогрессирующей деменцией. Фишка картины — разделенный надвое экран, где бывший кинокритик и закончившая практику врач-психиатр по отдельности забывают все больше деталей своей жизни и каждый день будто бы начинают её заново вместе. Фильм уже доступен в видеосервисе Wink.
А вот герой фильма «Бандит» (18+) осознанно начинает все с нуля: в его старой жизни сплошной криминал и побег из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — это реальный человек, известный как Летающий бандит, ведь свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. После побега Гилберт сменил имя и женился, но жить честно так и не смог. Когда-то про его историю написали книгу, а теперь она попала в кино. Бандита сыграл Джош Дюамель. В картине также снялся Мэл Гибсон, прототипом его героя стал скупщик краденого Томми Крейг. Фильм уже доступен для просмотра.
Продолжит тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал «Шифр» (16+). Он основан на сюжете британского мини-сериала «Код убийства». В отечественной версии героини истории в прошлом — военные разведчицы. Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) снова собираются вместе, чтобы вести расследования, и помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) в особо запутанных делах. Действие происходит в 1956 году, и сериал бережно воспроизводит детали оттепельной жизни страны. Зрителям Wink уже доступны все три сезона картины. 
Российский сериал «Плакать нельзя» (16+) поднимает тему ювенальной юстиции. Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью. Бороться за сына героине помогает другой русский эмигрант — Алексей (Иван Янковской), которого когда-то так же разлучили с семьей. Возможно, для него это шанс отомстить системе? Зрители Wink смогут увидеть этот фильм с 12 декабря.
«Черная гора» (16+) — предновогодний триллер в стиле ретро. Канун нового 1979 года компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами. Закулисные интриги приобретают кровавый оттенок, когда в санатории появляется местный кочегар Витя (Владимир Кузнецов) — отчисленный студент истфака, считающий себя потомком карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы. Зрители, которые готовы встретить Новый год по-страшному, смогут сделать это уже 8 декабря.
Но ничто не приближает праздник быстрее, чем мультипликационная классика. В декабре маленьким и большим зрителям Wink стали доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель У овечек» (0+), придуманную авторами «Трех котов». Отель открыла в своем старинном особняке дружная семья овечек. Овечка Белла и ее старший брат Беня в свободное от игр и школы время помогают родителям в отеле, которым те управляют вместе с добрым волком. Каждый день они знакомятся с новыми постояльцами и попадают в разные комичные истории. 
А еще в декабре принято подводить итоги, в том числе и сериальные. Поэтому поклонников сразу двух популярных сериалов — «Аврора» (18+) и «Русалки» (16+) — в Wink ждут финальные эпизоды. Развязка истории главной героини «Авроры» Саши случится 14 декабря, а 17 декабря зрители получат ответ на вопрос, существуют ли современные русалки.
Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.
Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.12.2022 15:31
Телеком 02.12.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.12.2022 10:47
Телеком 02.12.2022 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.12.2022 14:11
Телеком 01.12.2022 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.11.2022 20:43
Телеком 30.11.2022 20:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.11.2022 14:37
Телеком 30.11.2022 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.11.2022 13:34
Телеком 30.11.2022 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.11.2022 10:45
Телеком 30.11.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.11.2022 16:59
Телеком 29.11.2022 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.11.2022 10:07
Телеком 29.11.2022 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.11.2022 08:59
Телеком 29.11.2022 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2022 08:04
Телеком 26.11.2022 08:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.11.2022 13:50
Телеком 24.11.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2022 15:19
Телеком 23.11.2022 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.11.2022 16:25
Телеком 22.11.2022 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.11.2022 13:02
Телеком 21.11.2022 13:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:31
Тахир Бекмурзаев назначен техническим директором Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде в лютый холод без тепла остались жильцы девятиэтажки для детей-сиротСмотреть фотографии
15:23
В Волжском молодой мужчина пытался зарезать в ванной 41-летнюю любовницуСмотреть фотографии
14:34
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка при взрыве автомобиля в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:25
На Украине погиб 47-летний контрактник из Волгоградской области Александр АкатовСмотреть фотографии
13:26
В бюджете Волгограда на 2023 год не хватило денег на многодетные семьи и бродячих животныхСмотреть фотографии
13:11
РУСАЛ сформировал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитиюСмотреть фотографии
11:32
На рынке в Волгограде изъяли из продажи 75,4 кг сомнительных раковСмотреть фотографии
10:58
Самый большой в Волгограде каток заливают в ЦПКиОСмотреть фотографии
10:47
Больше книг, меньше сериалов: как волгоградцы проводят время в интернетеСмотреть фотографии
10:39
На даче под Волгоградом нашли тело пропавшей неделю назад пенсионеркиСмотреть фотографии
10:38
Почти задаром: снос барака в Волгограде обойдется вдвое дешевле, чем могла заплатить мэрияСмотреть фотографии
10:16
Морозы до -16 надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:00
Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
08:47
И тебя вылечат: для волгоградцев со стрессом приготовят антикризисные койкиСмотреть фотографии
08:10
Подвалы 500 домов в Волжском приспособят под убежищаСмотреть фотографии
21:10
Массовая рассылка незнакомых квитанций насторожила жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
20:45
Миронов потребовал вернуть Сталинград на карту РоссииСмотреть фотографии
20:18
Эффектное обрушение известного в Камышине недостроя времен СССР сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
«Я Чечню прошел!»: избивший сотрудников МБУ «Северное» в Волгограде грозился их застрелитьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде под контролем приставов снесли автомойкуСмотреть фотографии
18:04
Светлана Смыкова назначена главврачом детской облбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:37
«Это очень опасно»: зачем детей в Волгограде решили прививать от туляремии и связано ли это с нашествием мышейСмотреть фотографии
17:28
Из Волгограда в Шарм-эль-Шейх улетел полный туристов чартерСмотреть фотографии
17:10
«Собака взяла след»: в Волгоградской области задержан иностранец с 2 килограммами героинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
«Ударила несколько раз об асфальт»: мать-детоубийцу из Волжского отправили в колонию на 2 годаСмотреть фотографии
14:41
Волгоградцы показали, как тепло вместе с деньгами исчезает в дырявых трубахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Больше привилегий: кофе в подарок от Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
«Сказала, что скоро вернется»: погибшая на Украине Анастасия Савицкая представлена к ордену МужестваСмотреть фотографии
12:56
Переезд в Тракторозаводском районе Волгограда закроют 2 декабряСмотреть фотографии
 