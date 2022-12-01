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Больше привилегий: кофе в подарок от Tele2 в Волгограде

Телеком 01.12.2022 14:11
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01.12.2022 14:11


Оператор продолжает развивать интересные партнерские проекты и делать клиентам выгодные предложения. Этой зимой в рамках программы лояльности «Больше» оператор приготовил для волгоградцев приятные бонусы. С 1 декабря программа включает в себя бесплатный капучино в сети кофеен «Кстати, кофе».
Специально к зимнему периоду года оператор позаботился не только о выгоде, но и о хорошем настроении абонентов и включил в программу партнерство с сетью кофеен «Кстати, кофе». С 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года дважды в неделю горячий капучино в подарок ждет клиентов Tele2 в любой точке сети в Волгограде. 
Tele2 предлагает и другие специальные бонусы для приятного отдыха и выгодных покупок. Так, в рамках программы лояльности «Больше» можно получить промокод на доставку продуктов из супермаркета «Пятерочка», бесплатные книги от ЛитРес, скидки на курсы SkillBox и UFirst, кешбэк и скидки с заказов туров и много других полезных офферов. 
Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров абоненты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы«Больше». Для этого нужно выбрать интересующее предложение и нажать кнопку «Активировать». После этого клиенту придет SMS с промокодом, который необходимо сообщить в точках партнеров.
Программа лояльности «Больше» доступна круглогодично каждому клиенту Tele2 и включает в себя актуальные предложения, разработанные с учетом интересов пользователей во всех сферах жизни – учебе, саморазвитии, отдыхе, шопинге, туризме, развлечениях. 
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