Экономика

В Горнорудном дивизионе компании «ЕвроХим» стартовала программа «Приведи друга»

Экономика 01.12.2022 12:34
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01.12.2022 12:34


Программа «Приведи друга» стартовала в Горнорудном дивизионе компании «ЕвроХим». В рамках этой программы сотрудники предприятий дивизиона, в который входит и «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области, рекомендуют работу в компании своим друзьям и знакомым, обладающим необходимыми профессиональными качествами. После трудоустройства и трех месяцев успешной работы нового сотрудника его рекомендателю начисляется премия в размере 15 тысяч рублей.  
Эта программа успешно реализуется на Гремячинском ГОКе. 
Сейчас это предприятие активно развивается. В руднике на глубине более километра под поверхностью построены многокилометровые горные выработки, спущены под землю и введены в эксплуатацию проходческие машины. Завершены строительно-монтажные работы на основных объектах первой очереди обогатительной фабрики, проложены десятки километров железнодорожных путей, реализована постоянная схема отгрузки готового продукта.
Интенсивное развитие производства требует привлечения квалифицированных работников, обладающих не только необходимыми компетенциями, но и стремлением непрестанно повышать уровень профессионального мастерства, умением работать в команде, готовностью объединять усилия для достижения общего результата. Эти качества особенно ценятся в «ЕвроХим-ВолгаКалии», который содействует формированию и поддержанию дружеских связей в коллективе сотрудников.
Первым итогом осуществления программы «Приведи друга» стало увеличение штата оперативно-ремонтного персонала. На предприятие пришел электрослесарь подземный Ярослав Савенков, которого рекомендовал его друг – главный специалист отдела по развитию системы ТОиР и управления надежностью Евгений Степанец. 
- Я рассказал Ярославу об условиях работы на предприятии, о социальных гарантиях и мерах поддержки, которые обеспечивает сотрудникам компания-работодатель. Это предложение моего друга заинтересовало. 
Свою рекомендацию и данные кандидата на трудоустройство я передал в кадровую службу, а потом болел за друга во время собеседования. Все прошло хорошо, Ярослав устроился на работу, успешно выполнял свои трудовые обязанности на протяжении трех месяцев и, я уверен, продолжит так же добросовестно работать и в дальнейшем. В результате мой друг получил стабильную интересную работу с широкими возможностями для дальнейшего профессионального роста и развития, а я - небольшую премию, - рассказал Евгений Степанец.
Действие программы «Приведи друга», в которой могут принимать участие все сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия», продолжается, что, несомненно, будет способствовать сплоченности и профессиональному развитию всего коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия».

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