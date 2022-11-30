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Возможности зарплатного проекта: чем полезна этот банковская услуга?

Полезно знать 30.11.2022 14:51
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30.11.2022 14:51


Заветная смска о том, что деньги поступили на счет, радует всегда. Для многих людей уже стало привычным получать на свой телефон уведомление о зачислении зарплаты. Но это лишь одна из немногих функций, которая есть в зарплатных проектах некоторых банков.
 
Услуга финансово-кредитных организаций для предпринимателей и компаний, как коммерческих, так и государственных по автоматическому зачислению зарплат (авансов, командировочных и т.д.) на карты работников среди работодателей очень востребована. Этот инструмент заметно облегчает бухгалтерскую работу и страхует работодателей от нарушений сроков выплаты зарплаты. К примеру, по данным пресс-службы Сбербанка, в Волгоградском регионе «зарплатный проект» банка востребован у порядка 30 тысяч организаций и предприятий. Причем пользуются им многие не один год.
 
А вот что дает такой сервис получателям зарплаты, мы попробовали разобраться поподробнее.
  
Для сотрудников предприятий участие в зарплатном проекте удобно тем, что нет необходимости самостоятельно заниматься открытием счета в банке. 
Как правило, финансово-кредитные организации предлагают держателям зарплатных карт бонусы и специальные предложения. Некоторые банки на остатки на счетах начисляют проценты. Также это могут быть привилегии при открытии вкладов, ипотечного займа. К примеру, при оформлении потребительского кредита, ставка для зарплатных клиентов может быть ниже, чем для других заявителей.

Банки также часто предлагают зарплатным клиентам воспользоваться дополнительными сервисами и услугами компаний-партнеров, а также возможностями различных программ лояльности. К примеру, по соглашению Сбербанка и работодателя, работникам предприятий зарплата может зачисляться на карты с повышенным начислением бонусов СберСпасибо, а также обслуживанием мобильного банка будет бесплатным. 

Привилегии зарплатного проекта, как правило, служат хорошим дополнением к набору уже привычных банковских сервисов: безналичной оплаты товаров и услуг, возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь, интернет через онлайн-сервисы, использование широкой сети банкоматов.
Добавим, что каждый сотрудник может самостоятельно выбрать в зарплатном проекте какого банка участвовать. Для этого необходимо подать заявление бухгалтеру своего предприятия, указав реквизиты. Можно также воспользоваться мобильным приложением банка, как, к примеру, делают клиенты Сбербанка.


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