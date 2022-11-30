Волгоградцы получили бесплатный доступ к книжному сервису «Строки»

Телеком 30.11.2022 14:37
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30.11.2022 14:37
МТС дополнила экосистемную подписку МТС Premium книжным сервисом «Строки». Теперь волгоградские подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц.
«Волгоградская область – родина поэтов и писателей Михаила Луконина, Николая Сухова, Бориса Екимова, Маргариты Агашиной. Здесь жил Максим Горький, город посещали Александр Куприн, Велимир Хлебников, Михаил Шолохов, книги которых доступны в нашем сервисе.
— «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium в Волгограде: подписку в онлайн-кинотеатре KION, подписку на МТС Music, безлимитные популярные мессенджеры и соцсети, блокировку спам-звонков «Защитник», дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память» и многое другое.
С 1 декабря сервис «Строки» станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.
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