Общество 30.11.2022 11:55
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30.11.2022 11:55
Качественное образование, счастливое детство и собственная недвижимость — так волгоградские мамы видят благосостояние детей, выяснила СберСтрахование жизни. Позаботиться о будущем многие жительницы Волгограда стремятся уже сейчас: 15% копят на образование, каждая десятая — на недвижимость. При этом о накоплениях до родительства задумывались лишь 15% опрошенных. Расходы на содержание ребёнка до трёх лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.
По мнению волгоградских мам, для благосостояния ребёнка необходимо качественное образование (об этом заявили 78% респонденток), счастливое детство и любящие родители (46%), а также собственная недвижимость (17%). 4% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, ещё столько же — стартовый капитал на открытие бизнеса.
Жительницы Волгограда думают о будущем и уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 14% откладывают на образование, а 10% — на недвижимость. 15% знакомят детей с основами финансовой грамотности. 5% открыли вклад на имя ребёнка.
Большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на рождение ребёнка и обошлись текущими доходами. 15% респонденток признались, что откладывали на эту цель регулярно или время от времени. 13% рассказали, что взяли кредит на эти расходы. По оценке россиянок, на содержание ребёнка до трёх лет понадобится в среднем 1,37 млн рублей.
Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.
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