Экономика

Обучающая программа «Открытие Инвестиции» получила аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности

Экономика 29.11.2022 19:03
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29.11.2022 19:03


Разработанная «Открытие Инвестиции» (входит в группу банка «Открытие»), программа обучения для начинающих инвесторов «Легкий старт» получила аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Экспертная оценка АРФГ свидетельствует о соответствии курса высоким стандартам финансового обучения.
В ходе очередного заседания аккредитационной комиссии по программам обучения начинающих инвесторов основам инвестиционной грамотности АРФГ программа «Легкий старт» получила экспертную оценку от Ассоциации развития финансовой грамотности на соответствие принятым базовым требованиям. В состав комиссии входят ведущие эксперты финансового сообщества, представители Банка России и других профильных ведомств.
Программа «Легкий старт» создана на основе передовых авторских методик обучения специалистов «Открытие Инвестиции». Всего за 8 дней пользователь курса пройдет путь от знакомства с принципами функционирования фондового рынка до навыков самостоятельной работы с ценными бумагами.
«Открытие Инвестиции» уделяет особое внимание финансовой грамотности, реализуя различные проекты в этом направлении, отмеченные премиями профессионального сообщества. Так, практикум «Легкий старт» стал лауреатом конкурса Digital Learning 2022 в номинации «Лучшая программа обучения». Еще один проект брокера — «Обучение инвестициям», победил в номинации «Лучшая школа для начинающих инвесторов» премии Investment Leaders Forum & Award-2022.
Согласно требованиям базового стандарта, программы должны раскрывать ключевые принципы эффективного инвестирования, давать начинающим игрокам знания о рисках работы на рынке и правах инвесторов. Процедура аккредитации разработана и с целью минимизации скрытой рекламы отдельных продуктов финансового рынка в программах обучения.
Количество частных инвесторов в России стабильно увеличивается, и этот рост накладывает на нас, как профессионального участника рынка, определенную ответственность. Мы считаем, что брокер обязан не только предоставить качественное обслуживание, но и поддержать начинающего инвестора, помочь приобрести навыки инвестирования. Именно с этой целью создавалась наша программа «Легкий старт». Для нас чрезвычайно важна высокая оценка профессионального сообщества — экспертиза АРФГ подчеркивает эффективность нашей программы обучения, построенной на авторских методиках сочетания теории и практики, — говорит начальник центра цифрового обучения «Открытие Инвестиции» Павел Смольников.
Мы рады, что компания «Открытие Инвестиции» обратилась к нам за аккредитацией, и в стране на одну качественную программу обучения инвесторов стало больше. Мы все заинтересованы в повышении инвестиционной грамотности граждан. Наряду с этим очень важно завоевать и сохранить доверие начинающих инвесторов к фондовому рынку и его инструментам. Поэтому наша задача – минимизировать их риски, связанные с непониманием работы этих инструментов. В последнее время вслед за спросом на знания появились недобросовестные предложения: многочисленные школы, консультанты, курсы порой ориентируют слушателей на «волшебные» бумаги, которые позволяют чудесным образом обогатиться. Аккредитация АРФГ – это «знак качества», подтверждающий, что получившие ее программы таких рисков не содержат, — отметил глава АРФГ Вениамин Каганов.

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