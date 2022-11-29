«Красный Октябрь» отметил 124 года со дня запуска первой печи









На торжественном мероприятии, состоявшемся в Царицынской опере, для заводчан была организована церемония награждения и праздничный концерт.

В этот праздничный день кроме работников завода в зале Царицынской оперы собрались ветераны производства, представители заводских династий, многодетные семьи. Со словами поздравлений к собравшимся обратился управляющий директор Константин Волков.

— Сегодня для всех нас очень важный день – 124 года назад была запущена первая мартеновская печь и этот день стал новой вехой в российской металлургии, — отметил Константин Волков. — С тех пор прошло немало времени и произошло много событий, но и сегодня все мы помним тех, кто стоял у истоков и чтим традиции, заложенные нашими предшественниками. Те, кто сейчас в зале и те, кто находится на своих рабочих местах – не просто трудимся на заводе, а пишем историю большой металлургии. Важен вклад и личная ответственность каждого человека. Для многих из нас завод – это второй дом. Уверен, мы все хотим, чтобы в нашем доме было всегда тепло и уютно. Сделать это в наших силах.

«Красный Октябрь» сегодня переживает масштабные преобразования и все мы причастны к позитивным изменениям, которые совершаются во благо процветания предприятия, а также для укрепления промышленного потенциала региона. Свой День рождения завод встречает в непростых политических и экономических условиях. Но как показал опыт, предприятие полностью адаптировалось к новым реалиям и показало свою готовность к изменениям.

Я желаю нашему предприятию процветания, а всем сотрудникам «Красного Октября» благополучия и удачи. Пусть каждый день будет наполнен личными достижениями и радостью. Я желаю всем не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Здоровья, терпения и больше добрых вестей и позитивных изменений.

После поздравлений – традиционное чествование лучших работников завода, внесших вклад в развитие предприятия.

Почетной грамотой Управляющего директора АО «Корпорация Красный октябрь» награждены:

– старший мастер по технологии ЦФЛ Андрей Витальевич Решетников;

– заместитель директора по безопасности – начальник отдела контроля и режимов Владимир Михайлович Хазов;

– фельдшер Валентин Николаевна Синева;

– директор музея Наталия Евгеньевна Болдырева;

– мастер подготовки ферросплавов ЭСПЦ-2 Михаил Андреевич Кучма;

– сталевар установки ЭШП в ЭСПЦ-3 Александр Владимирович Овечко;

– мастер стана-2000 Андрей Игоревич Фадеев;

– начальник участка механизированных работ ЦРМО Дмитрий Сергеевич Митин;

– слесарь-ремонтник металлургического оборудования ОКЦ Сергей Геннадьевич Кузнецов;

– приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции ЦФЛ Вера Александровна Карихова.

Ежегодно в преддверии Дня рождения завода проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году состязание проводилось среди машинистов мостового крана, электромонтеров и электрогазосварщиков. По давней традиции имена победителей оглашаются на главном празднике краснооктябрьцев. Награды победители и призеры конкурса получили из рук главного инженера Александра Сергеевича Жукова.

В номинации «Лучший машинист мостового крана» призовые места распределились следующим образом:

1 место – Наталья Степанова (ЛПЦ)

2 место – Марина Жебровская (ЦОМП)

3 место – Елена Соколова (ЭСПЦ-2)

Призерами в номинации «Лучший электромонтер» были признаны:

1 место – Дмитрий Куликов (ЭСПЦ-2)

2 место – Борис Зотов (ЭСПЦ-3)

3 место – Антон Иванов (ЭЦРМО)

Звания «Лучшего электрогазосварщика» в этом году были удостоены сотрудники цеха по ремонту металлургического оборудования:

1 место – Дмитрий Бельтюков

2 место – Максим Кирпичников

3 место – Виталий Громаков

Также Александр Сергеевич вручил Благодарственное письмо «За верность предприятию» работникам с внушительным трудовым стажем на «Красном Октябре»:

– электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрического оборудования ЭЦРМО Михаилу Васильевичу Конскому, проработавшему на заводе 51 год;

– машинисту крана металлургического производства ЛПЦ Ольге Алексеевне Муравьевой проработавшей на заводе 50 лет;

– контролеру в производстве черных металлов ОТК Надежде Петровне Корнеевой, проработавшей на заводе 49 лет и 10 месяцев;

Благодарственные письма также были вручены ветеранам «Красного Октября»: действующему председателю совета ветеранов Владимиру Петровичу Свистунову и члену Совета ветеранов Михаилу Михайловичу Шевцу.

Стоит отметить, что в день рождения завода для участников Совета ветеранов была организована экскурсия по предприятию. Делегации из 20 человек показали обжимной крупносортный цех и листопрокатный цех.

Благодарственными письмами были отмечены и потомки трех трудовых династий «Красного Октября»:

– семья Мишаткиных, общей трудовой стаж которой составляет 170 лет;

– семья Козиных-Самохиных, которая трудится на предприятии 245 лет;

– семья Турко, представители которой работают на предприятии 109 лет.

В этот день ценные подарки из рук директора по управлению персоналом Марины Вячеславовны Шендрик также получили многодетные отцы и матери, которые совмещают работу на «Красном Октябре» и воспитание детей:

– работники ЭСПЦ-2 Виктория и Александр Гренадеровы, родители четверых детей;

– машинист заливочного крана ЦФЛ Виктория Луговских, мать четверых детей;

– слесарь-ремонтник металлургического оборудования ЭСПЦ-2 Михаил Арестов, отец четверых детей;

– подготовитель составов к разливке плавок ЭСПЦ-2 Олег Балясников, отец четверых детей;

– слесарь-ремонтник металлургического оборудования ЭСПЦ-2 Алексей Петров, отец четверых детей;

– машинист крана металлургического производства ЦОМП Елена Потеева, мать четверых детей;

– контролер в производстве черных металлов ОТК Мария Кувшинова, мать шестерых детей;

– машинист крана металлургического производства ОКЦ Ольга Лаврентьева, мать четверых детей;

– обработчик поверхностных пороков металла ОКЦ Марина Маряшина, мать четверых детей.

Отметим, что праздник прошел в атмосфере особой, почти семейной теплоты. Для зрителей в этот вечер выступали хореографический ансамбль «Юг России», солисты театра «Царицынская опера», вокальный дуэт Александра Галустяна и Светланы Михайловой, детский ансамбль «Улыбка» и воспитанники детского сада № 228 Краснооктябрьского района Волгограда. В завершении вечера зрителям было продемонстрировано лазерное шоу по мотивам исторических событий «Красного Октября».



