Экономика

«Красный Октябрь» отметил 124 года со дня запуска первой печи

Экономика 29.11.2022 16:31
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29.11.2022 16:31



На торжественном мероприятии, состоявшемся в Царицынской опере, для заводчан была организована церемония награждения и праздничный концерт.  
В этот праздничный день кроме работников завода в зале Царицынской оперы собрались ветераны производства, представители заводских династий, многодетные семьи. Со словами поздравлений к собравшимся обратился управляющий директор Константин Волков.
Сегодня для всех нас очень важный день – 124 года назад была запущена первая мартеновская печь и этот день стал новой вехой в российской металлургии, — отметил Константин Волков. — С тех пор прошло немало времени и произошло много событий, но и сегодня все мы помним тех, кто стоял у истоков и чтим традиции, заложенные нашими предшественниками. Те, кто сейчас в зале и те, кто находится на своих рабочих местах – не просто трудимся на заводе, а пишем историю большой металлургии. Важен вклад и личная ответственность каждого человека. Для многих из нас завод – это второй дом. Уверен, мы все хотим, чтобы в нашем доме было всегда тепло и уютно. Сделать это в наших силах. 
«Красный Октябрь» сегодня переживает масштабные преобразования и все мы причастны к позитивным изменениям, которые совершаются во благо процветания предприятия, а также для укрепления промышленного потенциала региона. Свой День рождения завод встречает в непростых политических и экономических условиях. Но как показал опыт, предприятие полностью адаптировалось к новым реалиям и показало свою готовность к изменениям.
Я желаю нашему предприятию процветания, а всем сотрудникам «Красного Октября» благополучия и удачи. Пусть каждый день будет наполнен личными достижениями и радостью. Я желаю всем не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Здоровья, терпения и больше добрых вестей и позитивных изменений.  
После поздравлений – традиционное чествование лучших работников завода, внесших вклад в развитие  предприятия.
Почетной грамотой Управляющего директора АО «Корпорация Красный октябрь» награждены:
– старший мастер по технологии ЦФЛ  Андрей Витальевич Решетников; 
– заместитель директора по безопасности – начальник отдела контроля и режимов Владимир Михайлович Хазов; 
– фельдшер Валентин Николаевна Синева; 
– директор музея Наталия Евгеньевна Болдырева; 
–  мастер подготовки ферросплавов ЭСПЦ-2 Михаил Андреевич Кучма; 
– сталевар установки ЭШП в ЭСПЦ-3 Александр Владимирович Овечко; 
– мастер стана-2000 Андрей Игоревич Фадеев; 
– начальник участка механизированных работ ЦРМО Дмитрий Сергеевич Митин; 
– слесарь-ремонтник металлургического оборудования ОКЦ Сергей Геннадьевич Кузнецов; 
– приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции ЦФЛ Вера Александровна Карихова. 
Ежегодно в преддверии Дня рождения завода проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году состязание проводилось среди машинистов мостового крана, электромонтеров и электрогазосварщиков. По давней традиции имена победителей оглашаются на главном празднике краснооктябрьцев. Награды победители и призеры конкурса получили из рук главного инженера Александра Сергеевича Жукова. 
В номинации «Лучший машинист мостового крана» призовые места распределились следующим образом: 
1 место – Наталья  Степанова  (ЛПЦ) 
2 место – Марина  Жебровская (ЦОМП) 
3 место – Елена  Соколова (ЭСПЦ-2) 
Призерами в номинации «Лучший электромонтер» были признаны: 
1 место – Дмитрий  Куликов  (ЭСПЦ-2)
2 место – Борис  Зотов  (ЭСПЦ-3) 
3 место – Антон  Иванов  (ЭЦРМО) 
Звания «Лучшего электрогазосварщика»  в этом году были удостоены сотрудники цеха по ремонту металлургического оборудования: 
1 место – Дмитрий  Бельтюков  
2 место – Максим  Кирпичников  
3 место – Виталий  Громаков  
Также Александр Сергеевич вручил Благодарственное письмо «За верность предприятию» работникам  с внушительным трудовым стажем на «Красном Октябре»: 
– электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрического оборудования ЭЦРМО Михаилу Васильевичу Конскому, проработавшему на заводе 51 год; 
– машинисту крана металлургического производства ЛПЦ Ольге Алексеевне Муравьевой проработавшей на заводе 50 лет; 
– контролеру в производстве черных металлов ОТК Надежде Петровне Корнеевой, проработавшей на заводе 49 лет и 10 месяцев; 
Благодарственные письма также были вручены ветеранам «Красного Октября»: действующему председателю совета ветеранов Владимиру Петровичу Свистунову и  члену Совета ветеранов Михаилу Михайловичу Шевцу.
Стоит отметить, что в день рождения завода для участников Совета ветеранов была организована экскурсия по предприятию. Делегации из 20 человек показали обжимной крупносортный цех и листопрокатный цех.
Благодарственными письмами были отмечены и потомки трех трудовых династий «Красного Октября»:    
– семья Мишаткиных, общей трудовой стаж которой составляет 170 лет; 
– семья Козиных-Самохиных, которая  трудится на предприятии  245 лет;  
– семья Турко, представители которой работают на предприятии 109 лет.  
В этот день ценные подарки из рук директора по управлению персоналом Марины Вячеславовны  Шендрик также получили многодетные отцы и матери, которые совмещают работу на «Красном Октябре» и воспитание детей: 
– работники ЭСПЦ-2 Виктория и Александр Гренадеровы, родители четверых детей; 
–  машинист заливочного крана  ЦФЛ Виктория Луговских, мать четверых детей; 
– слесарь-ремонтник металлургического оборудования ЭСПЦ-2 Михаил Арестов, отец четверых детей; 
– подготовитель составов к разливке плавок ЭСПЦ-2 Олег Балясников, отец четверых детей; 
– слесарь-ремонтник металлургического оборудования  ЭСПЦ-2 Алексей Петров, отец четверых детей; 
– машинист крана металлургического производства ЦОМП Елена Потеева, мать четверых детей; 
– контролер в производстве черных металлов ОТК  Мария Кувшинова, мать шестерых детей; 
– машинист крана металлургического производства ОКЦ Ольга Лаврентьева, мать четверых детей; 
– обработчик поверхностных пороков металла ОКЦ Марина Маряшина, мать четверых детей. 
Отметим, что праздник прошел в атмосфере особой, почти семейной теплоты.  Для зрителей в этот вечер выступали хореографический ансамбль «Юг России», солисты театра «Царицынская опера», вокальный дуэт Александра Галустяна и Светланы Михайловой, детский ансамбль «Улыбка» и воспитанники детского сада № 228 Краснооктябрьского района Волгограда.  В завершении вечера зрителям было продемонстрировано лазерное шоу по мотивам исторических событий «Красного Октября».

 

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