Специалисты обучили нейросеть искать патологии в суставах









С помощью искусственного интеллекта теперь можно узнать о патологии тазобедренных суставов на ранней стадии. Это позволит вовремя начать лечение и снизить вероятность осложнений.

Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ (искусственного интеллекта), которая с точностью более 80% позволяет прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ. Данные результаты были представлены на VI Сеченовском Международном Биомедицинском Саммите 2022 (SIBS-2022).

— Совместно с коллегами из билайна нам удалось создать модель ИИ, которая позволяет выявлять вероятность остеоартроза на ранних стадиях по 4 основным критериям, принятым в ортопедии. Предложенное решение может являться как скрининговой технологией, позволяющей выявить вероятность изменения ткани в больших популяциях, так и использоваться специалистами для контроля лечения, — прокомментировал ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глыбочко.

Кроме того, в ходе саммита между билайном и Сеченовкой было подписано очередное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется взаимодействие в сфере разработки перспективных технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в области медицины.

В ближайшей перспективе планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава в МРТ-исследованиях.

Как сказал генеральный директор билайна Александр Торбахов о развитии лаборатории, «мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии».