Телеком

Специалисты обучили нейросеть искать патологии в суставах

Телеком 29.11.2022 16:59
0
29.11.2022 16:59



С помощью искусственного интеллекта теперь можно узнать о патологии тазобедренных суставов на ранней стадии. Это позволит вовремя начать лечение и снизить вероятность осложнений.
Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ (искусственного интеллекта), которая с точностью более 80% позволяет прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ. Данные результаты были представлены на VI Сеченовском Международном Биомедицинском Саммите 2022 (SIBS-2022).
Совместно с коллегами из билайна нам удалось создать модель ИИ, которая позволяет выявлять вероятность остеоартроза на ранних стадиях по 4 основным критериям, принятым в ортопедии. Предложенное решение может являться как скрининговой технологией, позволяющей выявить вероятность изменения ткани в больших популяциях, так и использоваться специалистами для контроля лечения, — прокомментировал ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глыбочко.
Кроме того, в ходе саммита между билайном и Сеченовкой было подписано очередное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется взаимодействие в сфере разработки перспективных технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в области медицины.
В ближайшей перспективе планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава в МРТ-исследованиях. 
Как сказал генеральный директор билайна Александр Торбахов о развитии лаборатории, «мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
29.11.2022 10:07
Телеком 29.11.2022 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.11.2022 08:59
Телеком 29.11.2022 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2022 08:04
Телеком 26.11.2022 08:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.11.2022 13:50
Телеком 24.11.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2022 15:19
Телеком 23.11.2022 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.11.2022 16:25
Телеком 22.11.2022 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.11.2022 13:02
Телеком 21.11.2022 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2022 15:26
Телеком 18.11.2022 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2022 09:06
Телеком 18.11.2022 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 17:27
Телеком 17.11.2022 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 15:07
Телеком 17.11.2022 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 08:45
Телеком 17.11.2022 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.11.2022 12:48
Телеком 15.11.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.11.2022 09:11
Телеком 15.11.2022 09:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2022 15:49
Телеком 11.11.2022 15:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:51
Иноагентов отлучат от детей, а госорганы отправят в соцсети: какие законы вступают в силу в декабреСмотреть фотографии
19:45
ККС Волгоградской области отправила в отставку председателей трех судовСмотреть фотографии
19:37
ГУ МВД: по факту избиения сотрудницы МБУ «Северное» организована проверкаСмотреть фотографии
18:15
Чужого не надо: в Волгограде ответили на замечание Соловьева по экипировке призывниковСмотреть фотографии
17:54
«Он бил исподтишка»: в промзоне Волгограда избили сотрудников МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Новым спортивным директором «Ротора» стал Андрей ДуровСмотреть фотографии
17:22
Волгоградцы смогут получать товары из европейских интернет-магазинов и маркетплейсовСмотреть фотографии
16:59
Специалисты обучили нейросеть искать патологии в суставахСмотреть фотографии
16:54
Самозанятым разрешат устанавливать торговые объекты в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:31
«Красный Октябрь» отметил 124 года со дня запуска первой печиСмотреть фотографии
16:15
Участникам СВО из Волгоградской области соберут особые новогодние подаркиСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде пережившая бомбежку Сталинграда бабушка живет во мраке обесточенной квартирыСмотреть фотографии
14:31
Работник ВТЗ вошел в топ-3 специалистов неразрушающего контроля в РоссииСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде водитель скончался в салоне автобуса №2Смотреть фотографии
14:27
Районные и городские суды эвакуируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде и области заболеваемость ОРВИ пошла вверхСмотреть фотографии
13:51
Житель Чуваши, воровавший деньги у стариков, задержан в УрюпинскеСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области с 3 до 4,6 млрд рублей увеличили поддержку муниципалитетовСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом осудили разбойницу, избившую пенсионерку железной кружкойСмотреть фотографии
11:58
Когда помощь не только нужная, но и полезнаяСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде бизнесмена обвинили в гибели подростка на турбазе «Березовые дали»Смотреть фотографии
11:32
Селянин в Волгоградской области пришел из магазина и умерСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взяткеСмотреть фотографии
10:07
Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Нашествие мышей угрожает посевам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде Росприроднадзор инициировал расследование новой экологической угрозыСмотреть фотографии
08:59
Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»Смотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом судебные приставы спасли умирающую в родах дворняжкуСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде четыре дня ищут 43-летнего Дениса СержантоваСмотреть фотографии
21:05
Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 январяСмотреть фотографии
 