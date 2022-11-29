Специалисты обучили нейросеть искать патологии в суставах

Телеком 29.11.2022 16:59
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29.11.2022 16:59
С помощью искусственного интеллекта теперь можно узнать о патологии тазобедренных суставов на ранней стадии. Это позволит вовремя начать лечение и снизить вероятность осложнений.
Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ (искусственного интеллекта), которая с точностью более 80% позволяет прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ. Данные результаты были представлены на VI Сеченовском Международном Биомедицинском Саммите 2022 (SIBS-2022).
— Совместно с коллегами из билайна нам удалось создать модель ИИ, которая позволяет выявлять вероятность остеоартроза на ранних стадиях по 4 основным критериям, принятым в ортопедии. Предложенное решение может являться как скрининговой технологией, позволяющей выявить вероятность изменения ткани в больших популяциях, так и использоваться специалистами для контроля лечения, — прокомментировал ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глыбочко.
Кроме того, в ходе саммита между билайном и Сеченовкой было подписано очередное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется взаимодействие в сфере разработки перспективных технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в области медицины.
В ближайшей перспективе планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава в МРТ-исследованиях.
Как сказал генеральный директор билайна Александр Торбахов о развитии лаборатории, «мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии».
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