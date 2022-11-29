ВТБ отмечен премией «Финансовая элита России» за развитие сервисов для предпринимателей

Экономика 29.11.2022 14:29
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29.11.2022 14:29
ВТБ стал лауреатом ежегодной премии в области финансов «Финансовая элита России». Банк победил в двух номинациях − «Интернет-банк года для предпринимателей» и «Мобильный банк года для бизнеса».
Экспертный совет премии отметил работу ВТБ по развитию интернет-банка ВТБ Бизнес и мобильного приложения ВТБ Бизнес Lite. Эти дистанционные каналы обслуживания сегодня насчитывают более 1 млн пользователей и позволяют клиентам среднего и малого бизнеса проводить практически все финансовые операции без посещения офиса банка.
Интернет-банк ВТБ Бизнес на омниканальной микросервисной платформе был запущен в сентябре прошлого года. Сегодня клиентам в нем доступно более 60 банковских и нефинансовых продуктов и услуг для старта и развития своего дела, а также оптимизации бизнес-процессов. В 2022 сервис был полностью переведен на отечественные ИТ-компоненты, благодаря которым надежность интернет-банка поддерживается на уровне 99%.
В ВТБ Бизнес Lite пользователи могут получить удобный доступ к финансовой информации, единую ленту операций по всем счетам с фильтрацией по различным параметрам и маркетплейс с продуктами банка и бизнес-сервисами, необходимыми предпринимателям в ежедневной работе. Всего в приложении реализовано более 35 продуктов и сервисов, а также внедрены специальные функции для расчетов с самозанятыми и сервис приема платежей по СБП.
-Интернет-банк ВТБ Бизнес и мобильный банк ВТБ Бизнес Lite получили уже более 15 престижных наград, в том числе были отмечены на международном уровне. Мы высоко ценим признание профессионального сообщества и наших клиентов, и продолжаем работу над развитием дистанционных каналов обслуживания, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт и безопасность в решении их повседневных бизнес-задач, − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
Премия «Финансовая элита России» вручается с 2004 года ведущим российским финансовым компаниям за их достижения и результаты, инновации и проекты. В выборе лауреатов экспертный совет премии опирается на рейтинги и рэнкинги российских агентств, публичные статистические данные отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов РФ и Банка России.
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