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Работник ВТЗ вошел в топ-3 специалистов неразрушающего контроля в России

Актуально 29.11.2022 14:31
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29.11.2022 14:31


Сотрудник Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), занял призовое место по итогам Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля — 2022». Инженер отдела неразрушающих методов контроля Роман Пяткин стал третьим в номинации «Ультразвуковой контроль».
Исследование методом ультразвукового контроля применяется в трубном производстве и позволяет удостовериться в отсутствии критических повреждений продукции. Представитель ВТЗ показал глубокие знания процесса контроля, успешно справился со специальными вопросами повышенной сложности и разработкой рабочей технологической инструкции.
— Призовые места на профильных конкурсах — доказательство высокого уровня компетенций коллектива ВТЗ. Предприятие инвестирует в обучение и развитие сотрудников, что дает возможность внедрять в производственный процесс эффективные и современные методики, а также формировать слаженную и мотивированную команду профессионалов, которая готова справиться с вызовами рынка, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Подведение итогов и награждение победителей прошло в Москве в рамках 22-й Международной выставки NDT Russia. Организаторами конкурса выступили Научно-технический центр «Промышленная безопасность» и Научно-учебный центр «Качество».

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