«Открытие Инвестиции» выступили партнером первой в России сделки с цифровыми финансовыми активами на платформе «Атомайз»





На блокчейн-платформе «Атомайз» состоялась первая в России сделка с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с участием частных инвесторов. Партнером проекта стал брокер «Открытие Инвестиции» (входит в группу банка «Открытие»). В рамках программы сотрудничества с платформой брокер предоставил инвесторам доступ к совершению операций.

Цифровой токен на палладий выпущен платформой «Атомайз» 18 июля 2022 года. До ноября операции с этим новым для России продуктом, созданным на основе технологий распределенного реестра, были доступны только юридическим лицам.

Учитывая интерес к ЦФА со стороны широкой аудитории, оператор блокчейн-платформы «Атомайз» первым в России открыл доступ к сделкам с цифровым токеном на палладий частным инвесторам. Совершение сделок розничными инвесторами на площадке «Атомайз» стало возможным при участии брокера «Открытие Инвестиции», который выступил в роли канала привлечения клиентов.

Дата погашения выпуска — 8 декабря 2022 года. Эмитент гарантирует выплату полной рыночной стоимости палладия на эту дату.

— ЦФА – очень важный этап в развитии российского финансового рынка. С появлением новой формы инвестиционных продуктов расширяются возможности инфраструктуры финансовых рынков. Для частных инвесторов становятся доступными в удобной форме те активы, которые раньше были доступны только для бизнеса. Так, выпущенный ЦФА на палладий предлагает прямую связь с производителем сырья — эмитент гарантирует при погашении выплату полной рыночной стоимости. Такой подход позволяет клиентам «Открытие Инвестиции» получить доход от динамики цены на палладий, не используя производные инструменты. Уверен, что масштабы этих операций будут увеличиваться, а значит будет расти и инвестиционная привлекательность нового продукта, — отметил генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.

— В дальнейшем «Атомайз» планирует расширять партнерскую программу с брокерами и банками, чтобы обеспечить доступность продукта ЦФА в разных цифровых каналах — в том числе, через привычные для инвесторов банковские приложения. Это модель win-win, которая станет драйвером притока инвесторов на рынок ЦФА, — прокомментировала генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева.