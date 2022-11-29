Клиент «Росгосстрах Жизнь» из Астрахани выиграл миллион рублей





СК «Росгосстрах Жизнь» провела в прямом онлайн-эфире розыгрыш 1 млн рублей среди клиентов, оформивших продукт «Стратегия на пять» в банке «Открытие». Победителем стал 58-летний житель Астрахани.

Принять участие в розыгрыше крупного денежного приза могли клиенты, которые заключили договоры по продукту «Стратегия на пять» в банке «Открытие» с ежегодным взносом от 165 000 рублей с 20 июля по 31 сентября 2022 года. Таких договоров оказалось 1 445.

Для выбора победителя генератор случайных чисел в два этапа сначала определил неделю, в течение которой были заключены договоры, претендующие на победу – с 25 по 31 июля, а затем среди них –номер договора-победителя.

Счастливым обладателем миллиона стал 58-летний Михаил из Астрахани. Он оформил программу «Стратегия на пять» в числе первых в конце июля. Этот договор – его первый опыт сотрудничества со страховой компанией. Выигрыш стал приятным сюрпризом ко дню рождения, который победитель отметил 28 ноября.

Представители страховщика связались с Михаилом и поздравили его с этим приятным событием. Оказалось, что он был на работе и не смотрел трансляцию, а о том, что выиграл 1 млн рублей, узнал только от сотрудников компании.

— Я долго сотрудничаю с банком «Открытие». Менеджер, с которым я постоянно общаюсь, подробно ознакомила меня с условиями и преимуществами продукта «Стратегия на пять». Я долго думал над этим предложением и решил, что нужно попробовать, — рассказал победитель, отвечая на вопрос, почему оформил продукт «Стратегия на пять» и что в нем больше всего привлекло.

Свой выигрыш клиент отдаст дочери, которая выплачивает ипотеку.

Это будет большим подспорьем для нее, — сообщил Михаил.

Программа «Стратегия на пять» позволяет зафиксировать доход на длительный срок – 5 лет и сформировать необходимый капитал. Минимальный годовой взнос – от 50 тыс. рублей. Доход может быть больше, если клиент каждый год будет оформлять социальный налоговый вычет. Для удобства, в программу включен налоговый сервис, с помощью которого легко оформить вычет, не выходя из дома.