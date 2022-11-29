Экономика

Банк «Открытие» расширил программу кредитования китайских автомобилей

Экономика 29.11.2022 12:03
0
29.11.2022 12:03


«Открытие Авто» расширил перечень китайских брендов, по которым автокредит доступен на специальных условиях. Выгодно оформить автокредит на покупку нового автомобиля производства КНР стало еще проще. 
Теперь специальная программа «Промо Китай» распространяется уже на 16 марок. К Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, Dongfeng добавились бренды Omoda, Skywell, Great Wall, Tank, Hongqi, Voyah, а также электромобиль Evolute, созданный в рамках росийско-китайского сотрудничества.
Получить финансирование на новые китайские автомобили в банке «Открытие» можно по ставке от 10,4% годовых, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. При этом покупатель вправе самостоятельно выбрать, готов ли он оформлять каско по программе или нет. В случае выбора автокредитования без каско ставки составят от 11,9% годовых в рублях.
Доля китайских автомобилей в кредитных продажах банка «Открытие» стабильно растёт. Этому способствуют как активное проникновение «китайцев» на российский авторынок, сопровождающееся бурным роста количества шоурумов за последний год, так и смена потребительских привычек россиян. Машины из КНР все меньше воспринимаются россиянами как остаточная альтернатива, а больше – как приемлемый вариант в качестве личного ТС, – отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.Скорее всего в связи с расширением модельного ряда китайских автопроизводителей в России в ближайшие месяцы мы увидим еще более плотную конкуренцию в этом сегменте.
В структуре выдач автокредитов банка «Открытие» на новые машины за 11 месяцев 2022 года на китайские марки пришлось уже 12%. Причем, если за январь-ноябрь тройка ведущих брендов из Поднебесной прочно закрепилась в ТОП-10 ТС, на которые заемщики чаще всего берут кредиты, то в октябре-ноябре китайская марка Haval уже уверенно занимает серебро в медальном зачете, а Chery находится в пятерке лидеров по продажам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.11.2022 11:11
Экономика 29.11.2022 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 09:42
Экономика 29.11.2022 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2022 09:37
Экономика 29.11.2022 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 16:14
Экономика 28.11.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 15:46
Экономика 28.11.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 15:31
Экономика 28.11.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 12:36
Экономика 28.11.2022 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 12:13
Экономика 28.11.2022 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2022 11:32
Экономика 28.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2022 10:40
Экономика 28.11.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2022 13:43
Экономика 27.11.2022 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2022 10:24
Экономика 26.11.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2022 20:28
Экономика 25.11.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2022 16:38
Экономика 25.11.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2022 14:30
Экономика 25.11.2022 14:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:38
В Волгоградской области с 3 до 4,6 млрд рублей увеличили поддержку муниципалитетовСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом осудили разбойницу, избившую пенсионерку железной кружкойСмотреть фотографии
11:58
Когда помощь не только нужная, но и полезнаяСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде бизнесмена обвинили в гибели подростка на турбазе «Березовые дали»Смотреть фотографии
11:32
Селянин в Волгоградской области пришел из магазина и умерСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде ответственного за состояние пассажирских вагонов поймали на взяткеСмотреть фотографии
10:07
Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Нашествие мышей угрожает посевам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде Росприроднадзор инициировал расследование новой экологической угрозыСмотреть фотографии
08:59
Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»Смотреть фотографии
08:18
Под Волгоградом судебные приставы спасли умирающую в родах дворняжкуСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде четыре дня ищут 43-летнего Дениса СержантоваСмотреть фотографии
21:05
Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 январяСмотреть фотографии
20:31
Волгоградстат зафиксировал свадебный бум в первый месяц мобилизацииСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде осудили водителя из Чечни, сбившего насмерть бабушку и внукаСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Дмитрием КоноваловымСмотреть фотографии
18:21
В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
18:09
Санкции Евросоюза угрожают Волгограду экологическим бедствием: зловонные потоки с нового ЖК стекают в ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Волгоградским медикам доплатят 2,5 оклада за изъятие донорских органовСмотреть фотографии
17:13
Более 50 мам из Волгограда научились готовить блюда из меню детских садовСмотреть фотографии
17:00
«Яндекс» в Волгограде заблокировал таксиста за отказ привезти полбаклажки пива клиенткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
В Волгограде вернули землю, незаконно отданную коммерсантам заммэра СидоренкоСмотреть фотографии
16:00
Волгоградского охотника оставили без денег за отстрел 46 шакалов и волкаСмотреть фотографии
15:06
Школа-интернат из Волгограда стала призером премии «Экология – дело каждого»Смотреть фотографии
14:15
Вице-спикер Госдумы Кузнецова нашла, чему поучиться у Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом школьники угнали у пенсионера машинуСмотреть фотографии
12:34
В больнице Волгограда умер мужчина, разбившийся в гостинице АдлераСмотреть фотографии
12:30
В Волгогарде аферистка-рецидивистка забирала у пенсионеров деньги под видом соцработникаСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом раскрыли зверское убийство мужчины с мечомСмотреть фотографии
11:56
«В квартире – 60 градусов!»: злополучный дом в Волгограде заливает кипяткомСмотреть фотографииCмотреть видео
 