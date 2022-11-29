Когда помощь не только нужная, но и полезная





Сады Придонья с большим вниманием относится к интересам общества, всецело содействует социально-экономическому развитию региона, социального и духовного благополучия людей.

В ноябре компания поддержала инициативу благотворительных фондов Волгограда о предоставлении свыше тысячи литров соков в качестве адресной помощи семьям, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также многодетным семьям.

— Благотворительность и спонсорство были и будут одними из элементов формирования высокой репутации нашей компании, — говорит руководитель отдела информации и PR Елена Нечипоренко. — Мы получаем большое количество писем с просьбой о помощи и стараемся не оставаться в стороне.

Понимая социальную ответственность в бизнесе, компания «Сады Придонья» стремится активно участвовать в организации помощи социально-незащищенным группам населения, нуждающимся в поддержке. В ходе совместных акций Сады Придонья установили многолетнее тесное сотрудничество со многими общественными движениями, фондами. В компании отмечают, что и дальнейшем планируют помогать тем, кому это особенно важно.



