Общество

Когда помощь не только нужная, но и полезная

Общество 29.11.2022 11:58
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29.11.2022 11:58


Сады Придонья с большим вниманием относится к интересам общества, всецело содействует социально-экономическому развитию региона, социального и духовного благополучия людей.  
В ноябре компания поддержала инициативу благотворительных фондов Волгограда о предоставлении свыше тысячи литров соков в качестве адресной помощи семьям, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также  многодетным семьям. 
Благотворительность и спонсорство были и будут одними из элементов формирования высокой репутации нашей компании, — говорит руководитель отдела информации и PR Елена Нечипоренко.Мы получаем большое количество писем с просьбой о помощи и стараемся не оставаться в стороне. 
Понимая социальную ответственность в бизнесе, компания «Сады Придонья» стремится активно участвовать в организации помощи социально-незащищенным группам населения, нуждающимся в поддержке. В ходе совместных акций Сады Придонья установили многолетнее тесное сотрудничество со многими общественными движениями, фондами. В компании отмечают, что и дальнейшем планируют помогать тем, кому это особенно важно. 

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