Более 50 мам из Волгограда научились готовить блюда из меню детских садов





На серии мастер-классов, которые прошли в Волгограде, родители из 7 районов города приготовили по технико-технологическим картам блюда из меню садов, вызывающие наибольшее количество вопросов и споров. А именно:

Запеканка картофельная с мясом или печенью (говядина)

Котлеты или биточки рыбные запеченные

Запеканка из творога с морковью с соусом молочным

Макаронник с мясом или печенью (печень) с соусом томатным

Суфле из рыбы

Пудинг из творога (запеченный) с соусом молочным (сладким)

Рагу овощное

Голубцы ленивые

Сиченики «Рябушка» с соусом сметанным с томатом

Одной из площадок для проведения мастер-класса стал комбинат питания ООО «Виво Маркет».





- Для меня это большая честь вас сегодня здесь встречать и спасибо огромное за проявленный интерес. Людей, которые могут только выражать свой негатив много, а людей, кто проявляет к этому живой интерес, к сожалению, мало. Спасибо вам, что вы здесь на этой площадке. Мы сделали все, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло комфортно и полезно, - сказала в начале встречи мама и генеральный директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.





- Я рада, что согласилась участвовать в этом мастер-классе. Я сама не очень люблю морковь, но творожная запеканка с морковью - это действительно очень вкусно. И все, что мы сегодня готовили тоже, - поделилась впечатлениями мама воспитанника ДОУ №301 Ольга Раздобарина.













На мастер-классе родители познакомились с меню, узнали все тонкости приготовления этих блюд, и теперь смогут и домашний рацион составлять по правилам полезного питания. Так как основы пищевого поведения закладываются в семье.





– Я сама учитель, а мой ребенок ходит в сад. Ученики часто говорят – «я это не ем, потому что не вкусно». И на вопрос «а что ты кушаешь дома?», слышу – сосиски, пиццу, роллы, бургеры. Конечно, в этом случае, питание школ и садов для него будет невкусным. Если мы в своей семье будем закладывать культуру правильного питания, проблема с питанием детей в дошкольных учреждениях будет решена, – рассказала Елена Ерохина, мама воспитанника ДОУ №265.





Представители оргкомитета и сами участники оценили приготовленные блюда по всем правилам дегустаций: на вкус, цвет, запах, консистенцию и соответствие технико-технологическим картам. Участницы также высказали свои предложения для изменения рецептуры некоторых блюд. Их изучат технологи оператора питания.





– Мы очень надеемся, что все отзывы и пожелания родителей будут учтены операторами питания. А главное, родители сказали, что это мероприятие было очень полезным. Они узнали меню детских садов, поняли принципы его составления, технологию приготовления блюд, и в связи с этим, пересмотрят свой домашний рацион. И мы доказали – «На кухне не поспоришь? Да, все должно быть по правилам, но вкусно, – сказала заместитель руководителя по связям с общественностью ПСПиОН Алла Порхун.





Напомним, что общественная организация «ПСПиОН» при поддержке департамента по образованию администрации Волгограда запустила серию мастер-классов для мам по готовке блюд из меню детских садов. Помогали в готовке шеф-повара от операторов питания ООО «Виво Маркет» и ООО «Славия». Цель таких встреч – дать возможность родителям узнать, как готовят для их малышей в детсадах, продегустировать блюда из обновленного меню, а также внести свои предложения в рецептуру блюд.