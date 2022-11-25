Какие риски включаются в полис страхования дома





Страхование недвижимости, будь то квартира или загородный дом, стало объективной необходимостью на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. При этом собственник получает гарантию, что он не останется один на один с проблемами, вызванными этими самыми обстоятельствами-рисками.

● собственно жилого строения – здания, а также участка,;

● домашнего имущества – дорогостоящей бытовой техники, мебели, вещей;

● инженерного оборудования – отделки, сантехники, оконных блоков;

● гражданской ответственности – на случай, если авария или неприятность, произошедшая у вас, приведет к ущербу у соседей.

В стандартный документ по страхованию имущества включают несколько наиболее распространенных рисков, среди них:

● пожар;

● затопление;

● падение обломков летательных аппаратов;

● стихийные бедствия;

● преступные действия злоумышленников.

Дополнительно к этим рискам можно дописать те, которые представляются для клиента страховой компании наиболее вероятными, например, удар молнии, авария в канализационной системе или взрыв бытового газа. Последний, кстати, становится всё более популярным, так как в СМИ широко освещаются случаи, когда пострадали десятки людей из-за неисправности системы газопровода в отдельном доме.

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