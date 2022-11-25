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Какие риски включаются в полис страхования дома

Полезно знать 25.11.2022 15:51
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25.11.2022 15:51


Страхование недвижимости, будь то квартира или загородный дом, стало объективной необходимостью на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. При этом собственник получает гарантию, что он не останется один на один с проблемами, вызванными этими самыми обстоятельствами-рисками.
Так, оформить страхование загородного дома в нескольких вариантах:
● собственно жилого строения – здания, а также участка,;
● домашнего имущества – дорогостоящей бытовой техники, мебели, вещей;
● инженерного оборудования – отделки, сантехники, оконных блоков;
● гражданской ответственности – на случай, если авария или неприятность, произошедшая у вас, приведет к ущербу у соседей.
В стандартный документ по страхованию имущества включают несколько наиболее распространенных рисков, среди них:
● пожар;
● затопление;
● падение обломков летательных аппаратов;
● стихийные бедствия;
● преступные действия злоумышленников.
Дополнительно к этим рискам можно дописать те, которые представляются для клиента страховой компании наиболее вероятными, например, удар молнии, авария в канализационной системе или взрыв бытового газа. Последний, кстати, становится всё более популярным, так как в СМИ широко освещаются случаи, когда пострадали десятки людей из-за неисправности системы газопровода в отдельном доме.
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