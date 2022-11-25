На форуме «ПромЭнергоVolga2022» Сбер провёл панельную дискуссию о создании новых производств и переделов в Волгоградской области





В Волгограде в рамках межрегионального промышленно-энергетического форума «ПромЭнергоVolga2022» состоялась панельная дискуссия Сбера «Создание новых производств и переделов в Волгоградской области: от единичных проектов к комплексной стратегии», в фокусе которой оказалось обсуждение новых путей развития региональных предприятий в промышленном кластере.

В панельной дискуссии приняли участие представители региональных органов власти, руководители волгоградских предприятий, модератором встречи выступил Алексей Волостнов, партнер компании Strategy Partners, входящей в группу Сбер.





Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Панельная дискуссия Сбера даёт возможность озвучить новые идеи и смыслы, которые могут лечь в основу дальнейшего развития региона в промышленном секторе экономики. Мы включили в программу мероприятия выступления наших клиентов, в том числе об успешном опыте внедрения инноваций на действующих волгоградских предприятиях. Это в свою очередь позволит усилить интерес всех участников дискуссии к актуальным в данный момент вопросам создания новых производств и возможных переделов».





В ходе панельной дискуссии состоялось стратегическое обсуждение поддержки импортозамещения и промышленной кооперации, факторов развития региональных производств и роли внедрения инноваций, в том числе цифровых. Своим опытом применения новых подходов на волгоградских предприятиях поделились спикеры панельной дискуссии в рамках своих выступлений. Так, например, ГК ВОЛМА внедрила на своём производстве «цифровой завод».

Михаил Бабкин, руководитель производственно-технологической службы ГК ВОЛМА:

«Внедрение цифрового решения позволило улучшить процессы управления и сделать более прозрачным работу производства внутри предприятий, входящих в структуру компании ВОЛМА. В режиме 24/7 мы можем мониторить показатели предприятий и оперативно реагировать на происходящие изменения. И мне было важно не только поделиться нашим инновационным опытом с участниками панельной дискуссии Сбера, но и ознакомиться с передовыми разработками других организаций».





О кластерной стратегии, как драйвере роста промышленного производства в регионах рассказал Алексей Волостнов, партнёр Strategy Partners.

Алексей Волостнов, партнер Strategy Partners:

«В наиболее промышленно развитых регионах в России и за рубежом кластерный подход – основа роста промышленности. Кластеры способствуют развитию кооперации, появлению новых направлений бизнеса и позволяют находить эффективные форматы взаимодействия предпринимателей и государства. Однако кластер, как правило, не появляется и не развивается сам по себе — необходима не только долгосрочная стратегия развития, но и реалистичная дорожная карта ее реализации. Важная роль в создании таких стратегий отводится самим участникам кластера, закладывающим в стратегические документы векторы долгосрочного развития».





Форум «ПромЭнергоVolga2022» пройдет до 25 ноября включительно. На площадке форума представлены достижения промышленности и энергетики отечественных производителей. В нём принимают участие представители 21 субъекта РФ, более 80 предприятий и организаций.



