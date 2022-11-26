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Как SMS помогла выздороветь: в конкурсе билайна волгоградка борется за приз зрительских симпатий

Телеком 26.11.2022 08:04
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26.11.2022 08:04


Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летию компании, вышел на финишную прямую. Оператор провел пять полуфиналов, в которых жюри конкурса оценивало лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни. Среди них есть трогательная история жительницы Волгограда Ольги Шаповаловой «Как прекрасна жизнь!». 
В своей истории она рассказала, как неожиданно полученная SMS помогла ей справиться с тяжелой болезнью. В прошлом году Ольга попала в ковидный госпиталь. Болезнь протекала волнообразно, и в сложный период одна SMS от малознакомого человека со cловами поддержки «Борись, ты сильная!» помогла Ольге воспрянуть духом и пойти на поправку. 
Сейчас у жителей Волгоградской области есть возможность посмотреть истории полуфиналистов и поддержать свою землячку, проголосовав за вручение ей приза зрительских симпатий на сайте проекта. Итоги этого голосования билайн подведет до 1 декабря.
Кроме Ольги Шаповаловой за приз зрительских симпатий борются и другие полуфиналисты из Южного региона: Вера Чеесова из Ставрополя, Иван Астахов из Пятигорска, Владимир Татаренко из Сочи, Виолетта Пономарёва-Муратидис из Краснодара. 
Победителем полуфинала Юга была признана история жителя Астрахани Василия Трофимова «Чудесное спасение» о том, как обычная смс помогла спасти собаку. 
Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. 

Пять историй, выбранных жюри в полуфиналах, будут сыграны на сцене театра «Студия театрального искусства» профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа - миллион рублей.
Судя по сюжетам истории, присланных на конкурс жителями Южного региона, благодаря сотовой связи билайн было создано 20 семей, одной семье удалось спастись в лесу от медведей. Семи абонентам-участникам конкурса сотрудники билайн помогли выйти из различных нестандартных ситуаций. Связь от билайн помогла спасти двух котов, а еще благодаря консультациям по телефону благополучно родился теленок. Многие автомобилисты рассказали о том, как благодаря связи билайн смогли на трассе вовремя получить помощь. Кому-то с помощью одного звонка удалось выйти из сложной ситуации (отстал от автобуса, потерялся).
Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев - мобильный интернет.
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