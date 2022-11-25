Экономика

Волгоградское отделение СоюзМаш представило предприятия региона на «Пром-Энерго-Волга’2022»

Экономика 25.11.2022 10:07
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25.11.2022 10:07


На площадке трехдневного промышленно-энергетического форума «Пром-Энерго-Волга’2022» свою продукцию и новые технологии представляют предприятия Волгоградской области. Флагманы российской промышленности наряду с новичками рынка демонстрируют наработки, а ведущие технические учебные заведения региона делятся опытом подготовки квалифицированных рабочих и инженерных кадров. 
Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Валерий Серов рассказал ИА «Высота 102» о главной цели объединения и успехах волгоградских промышленников. 

Наше региональное отделение существует более 10 лет. Союз объединяет свыше 20 машиностроительных предприятий и профильных учебных заведений Волгоградской области. К примеру, на выставке представлена продукция таких компаний, как Волгоградский метизный завод, Волжский подшипниковый завод, ООО «Специальные сварные металлоконструкции», завод «Метеор», АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», — пояснил Валерий Серов. — Основная задача союза — объединять машиностроительные предприятия и продвигать их на рынке, попутно увеличивая географию присутствия. Также мы оказываем помощь в вопросах применения действующего законодательства, помогаем с подготовкой инженерных кадров.  
По словам главы Волгоградского отделения союза, выставка «Пром-Энерго-Волга’2022»  — прекрасный шанс для промышленных предприятий города и области заявить о себе.   
Как говорится, один в поле не воин. СоюзМаш позволяет консолидироваться флагманам производства и тем, кто только планирует войти в число лидеров отрасли. Ведь не у каждого есть возможность оборудовать целый стенд, а качественная продукция даже пока небольшого предприятия достойна того, чтобы о ней узнали за пределами региона, — отмечает Серов. 
Работа Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России на выставке организована при поддержке ПСБ. 
Банк активно взаимодействует с участниками рынка российского машиностроения и оказывает поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей, в том числе в Волгоградской области.
В этом году мы приобрели надежного партнера в лице ПСБ, — говорит Валерий Серов. — Мы уже оценили масштаб и перспективы, наметили план совместной работы. Так что, это не разовый проект. В планах — вместе с банком развивать промышленный сектор, привлекать в союз еще больше участников, и, конечно же, делать доступнее для наших промышленников использование финансовых инструментов для развития предприятий региона и страны. 
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Завод «Метеор» Александр Грешников подчеркивает, что вступление в «Союз машиностроителей» придало дополнительный импульс развитию предприятия и позволило ему выйти на новый уровень. 

Завод ведет свою историю с 1959 года. Основа нашей деятельности — производство электронных компонентных блоков в интересах ВПК. Мы одно из первых предприятий, которое вступило в союз в начале нулевых, — рассказывает участник выставки. — Сейчас развиваем производство гражданской продукции, согласно поручению президента РФ. Мы одними из первых в Волгоградской области активно включились в этот процесс. С 2018 года имеем хорошую историю поставок.   
Как рассказал Грешников, на выставке завод представляет электротехническое шкафное оборудование и модернизированные системы промышленного освещения. 
По системам освещения активно развиваемся. Наш крупнейший заказчик — Волжский трубный завод. Поставляли наше оборудование АО «Волгоградоблэлектро», участвовали в губернаторской программе модернизации наружного освещения поселков. Ведем переговоры с Приволжской ЖД, с ОАО «Волгограднефтемаш», с металлургическим заводом «Красный Октябрь», Волгоградским алюминиевым заводом и другими предприятиями, — отмечает замгендиректора АО «Завод «Метеор». — Все это получилось благодаря тесной координации с «Союзом машиностроителей России». Также нам, как членам союза, активно помогают в вопросах получения дополнительных субсидий от государства. 

Межрегиональный промышленно-энергетический форум и выставка «Пром-Энерго-Волга’2022»  работают до 25 ноября на «Волгоград Арене». Среди участников - ведущие предприятия промышленного, энергетического, строительного комплекса из разных регионов России и Беларуси.
Форум станет платформой для поиска новых поставщиков и покупателей, обсуждения сотрудничества в области импортозамещения, партнерства между производителями и потребителями. Организатором мероприятия выступает выставочный центр «Царицынская ярмарка». 

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