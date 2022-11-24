Экономика

«Синара-Девелопмент» в Волгограде открыла продажи в ЖК «Университетский»

Экономика 24.11.2022 19:24
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24.11.2022 19:24


Компания «Синара-Девелопмент» объявила старт продаж квартир в жилом комплексе «Университетский», который возводится на улице им. Владимира Петровского в Волгограде. Первый дом ЖК будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. 
«Университетский» объединит в себе уютное жилое пространство, современный коворкинг, спортивное ядро, игровую и обучающую зону для детей. Жилой комплекс будет состоять из двух 23-этажных домов. Среди его преимуществ – продуманные планировки квартир с просторными кухнями-гостиными и теплыми лоджиями, многофункциональный двор площадью 13 тысяч кв.м с игровым городком и спортивными комплексами, автономная газовая котельная, консьерж-сервис, трехуровневый паркинг. На каждом этаже запроектированы индивидуальные кладовые для хранения крупногабаритных вещей, а также специальные помещения для колясок и велосипедов. Дизайнерский холл «Университетского» будет оформлен с помощью граффити.
Благодаря панорамному остеклению на лоджиях, квартиры нового ЖК будут наполнены естественным светом, который помогает создать теплую атмосферу. Также внимания заслуживают такие опции «Университетского», как светоотражающее покрытие на окнах южного фасада, улучшенная шумоизоляция, горизонтальная разводка отопления. 
В шаговой доступности от жилого комплекса находятся Волгоградский государственный университет и торгово-развлекательный центр «Акварель», а до центра города на автомобиле можно доехать за двадцать минут.  
За 13 лет деятельности «Синара-Девелопмент» реализовала более 40 проектов и вывела на российский рынок объекты общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров. Волгоград – одна из стратегических точек нашего развития, поэтому мы разработали новые проекты, которые улучшат качество городской среды и станут ярким примером креативного градостроительного подхода. Это жилые комплексы Level UP на ул. Селенгинская, 7 и «Университетский» на ул. им. Владимира Петровского, 4А, в которых стартовали продажи квартир, – отметил генеральный директор компании Тимур Уфимцев.
Узнать все подробности новых проектов можно в отделе продаж — по тел.: +7 (8442) 499-355 и на сайте 
ООО СЗ «Компания Синара-Девелопмент». Проектные декларации на https://наш.дом.рф ЖК Level UP (ID дома: 46062), ЖК «Университетский» (ID дома: 48948). 
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