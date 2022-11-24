



Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга Tap on phone* для приема безналичной оплаты в мобильных смартфонах с операционной системой Android (версия не ниже 9.0). Сервис работает на базе приложения INPAS SoftPOS и позволяет клиентам банка использовать смартфон в качестве POS-терминала, что значительно снижает затраты на покупку, хранение и обслуживание терминального оборудования.

Это решение отлично подойдет для:

• курьерских служб и сервисов доставки, такси;

• выездной и событийной торговли: ярмарок, фестивалей, торговых представителей и т.п.;

• сезонного бизнеса.

Сервис Tap on phone разработан в партнерстве с компанией INPAS. Его безопасность подтверждена лабораторией Riscure. Приложение защищает продавцов от взлома и несанкционированного доступа, а плательщиков – от перехвата или копирования персональных данных и данных платежной карты. Решение поддерживает ввод PIN-кода непосредственно на экране смартфона, безопасность подтверждена сертификатами в соответствии с отраслевыми стандартами. Данное решение одобрено Национальной системой платежных карт.

Более подробную информацию о сервисе, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить и по телефону 8-800-700-77-16 или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

* Tap on phone – Нажмите на телефон.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.