Экономика

ВТБ готов выдавать автокредиты на кроссовер «Москвич»

Экономика 24.11.2022 14:12
0
24.11.2022 14:12


ВТБ готов запустить прием заявок на покупку нового кроссовера «Москвич 3», как только автомобиль поступит в дилерские центры.

-Начиная с июля, мы отмечаем высокий спрос россиян на автомобили российского производства – сейчас мы оформляем по ним каждую вторую сделку. Поэтому мы поддерживаем начало серийного производства еще одного легендарного автомобиля «Москвич», модель и комплектация которого будут адаптированы к современным дорогам. Считаем, что такие проекты особенно важны на фоне решения многих крупных брендов покинуть наш рынок. Это позволит расширить модельный ряд отечественных автомобилей для потребителей. Пока новый кроссовер только запустили в серийное производство, но мы рассчитываем, что первые модели поступят в продажу в ближайшее время, и готовы оперативно включить их в список марок для кредитования, начать принимать заявки от клиентов и выдавать первые кредиты, - комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В настоящее время наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%. Всего с начала года на их покупку более 8 тысяч заёмщиков ВТБ взяли кредиты примерно на 6 млрд рублей.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам десяти месяцев 2022 года заемщики провели в банке 41,6 тысячи сделок примерно на 51 млрд рублей. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины. Залоговые кредиты на новые автомобили в настоящее время предлагаются по ставке от 2,4% годовых, на транспортные средства с пробегом – от 3,2% годовых. По беззалоговой программе автокредитования ВТБ предоставляет финансирование по ставке от 8,8% годовых.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
24.11.2022 15:58
Экономика 24.11.2022 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 15:28
Экономика 24.11.2022 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 10:51
Экономика 24.11.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.11.2022 10:45
Экономика 24.11.2022 10:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 09:32
Экономика 24.11.2022 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 09:12
Экономика 24.11.2022 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2022 08:30
Экономика 24.11.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2022 19:33
Экономика 23.11.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2022 16:15
Экономика 23.11.2022 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2022 16:10
Экономика 23.11.2022 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2022 14:25
Экономика 23.11.2022 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2022 14:16
Экономика 23.11.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2022 13:18
Экономика 23.11.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2022 12:38
Экономика 23.11.2022 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2022 11:44
Экономика 23.11.2022 11:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:59
Прокуратура Волгограда проверит расходование средств на ремонт Аллеи ГероевСмотреть фотографии
15:58
Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для смартфоновСмотреть фотографии
15:08
В суд Волжского ушло дело о смертельном избиении у пивбараСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Впервые за 46 лет волгоградские аграрии собрали 7 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:50
МегаФон ускорил интернет на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
13:42
Жители Котово Волгоградской области принимают грязевые ванны от «Водоканала»Смотреть фотографии
13:03
«Он старается держаться»: мобилизованный рабочий волгоградского предприятия получил тяжелое ранение в СВОСмотреть фотографии
12:31
ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Участникам СВО из Волгоградской области направили новое спецснаряжениеСмотреть фотографии
11:34
Рецидивиста осудили за разбой с пистолетом и электрошокером в «Золотом Ларце» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
Силовики задержали волгоградца за экстремистские призывыСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области ищут замминистра на зарплату в 340 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде разыскивают женщину в розовом пальтоСмотреть фотографии
10:05
В СВО погиб 33-летний спецназовец из Волгограда Василий ХазовСмотреть фотографии
09:54
ЧП на дне рождения: волгоградец рухнул с балкона после неудачного трюкаСмотреть фотографии
09:50
Причиной пробки на Ангарском в Волгограде стало ДТП с автомобилем и трамваемСмотреть фотографии
09:35
Труп ростовчанина нашли в машине с овощами под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:29
На Ангарском в Волгограде из-за застрявшего трамвая образовался дорожный заторСмотреть фотографии
08:30
Росстат: в Волгоградской области за неделю подорожали все виды топливаСмотреть фотографии
08:15
В волгоградском Роспотребнадзоре признали пригодной воду в Волге и в трубахСмотреть фотографии
07:16
Культурный шок: в Волгограде выкидывали бюджетные деньги на спектакли без зрителейСмотреть фотографии
22:32
В Волгограде Сергей Сивоконь покинул концессии тепло- и водоснабженияСмотреть фотографии
21:34
С хозяина быка, разбившего машину под Волгоградом, взыскали 1,4 млн рублейСмотреть фотографии
20:54
Под Волгоградом акваторию водохранилища очистили от браконьерских сетейСмотреть фотографии
20:34
Стала известна дата окончания навигации на ВДСКСмотреть фотографии
20:26
Производители из глубинки накормят волгоградцев полезными деликатесамиСмотреть фотографии
20:05
«Хотим дышать воздухом, а не бензином»: волгоградцы выступили против стройки магазинов в зеленой зонеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:33
Андрей Бочаров назвал пять задач развития промышленности региона на 2023 годСмотреть фотографии
18:18
В Волгограде не смогли отказаться от реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
17:26
Дело об обмане студентов филиала ВолГУ на 2,4 млн рублей дошло до судаСмотреть фотографии
 