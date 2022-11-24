МегаФон ускорил интернет на Черноморском побережье

Телеком 24.11.2022 13:50
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24.11.2022 13:50
Технические специалисты компании модернизировали инфраструктуру в популярных курортных зонах Краснодарского края. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц позволило увеличить емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета.
Модернизация затронула все базовые станции этого частотного диапазона в Геленджике, Туапсе и Дагомысе. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря этому скорость мобильного интернета выросла на 25%, а нагрузка на сеть уменьшилась на 18%.
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в 2022 году край уже посетили более 16 млн путешественников, планируется, что до конца года их количество достигнет 17 млн. Только Сочи рассчитывает на рекордные 7,2 млн отдыхающих, из них около 200 тысяч — во время новогодних каникул. Главными точками притяжения туристов традиционно станут санатории и горнолыжные курорты. Для любителей морского воздуха на Кубани готовят 72 «зимних пляжа» в Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Ейском, Темрюкском и Туапсинском районах. Зоны отдыха благоустроят настилами, качелями и другой парковой мебелью, также здесь будут инсталляции для фото и развлечений.
— Курорты Краснодарского края стали круглогодичными, на зимний период приходится почти 20% туристического потока, поэтому мы проводим улучшения на сети независимо от сезона. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры и местам притяжения путешественников, именно там единовременно в Сеть выходят тысячи наших абонентов. Исходя из анализа активности гостей региона, в дополнение к модернизации инженеры компании построили новые базовые станции в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре и Новороссийске, — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
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