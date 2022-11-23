Расследования

Фермеров и 500 единиц техники привели в готовность на случай непогоды

Расследования 23.11.2022 17:14
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23.11.2022 17:14


В Волгоградской области в связи с ухудшением погодных условий в отдельных районах в полную готовность приведено более 500 единиц спецтехники. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обладмин, с фермерскими хозяйствами заключены контракты на привлечение дополнительных машин в случае масштабного катаклизма. 

Расчищать снег, посыпать дороги и вытаскивать машины из снежного плена, по данным облкомтранса, в Волгоградской области планируют с использованием комбинированных машин, погрузчиков, роторов и автогрейдеров. При необходимости будут задействовать  бульдозеры и тяжелые тракторы, снегоболтоходов «Бобр» и вездехода «ТРЭКОЛ».

По данным на 23 ноября, на трассе Р-22  в Волгоградской области дежурит шесть комбинированных машин, которые обрабатывают  наиболее сложные участки – спуски, подъемы и мосты. В Новониколаевском районе, где идет дождь со снегом, задействовано четыре машины. В случае необходимости количество техники будет увеличено.

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