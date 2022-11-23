Сбер совместно с ведущими вузами страны создаёт сеть центров искусственного интеллекта в регионах





Сегодня, 23 ноября, стартовала двухдневная международная онлайн-конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey. Конференцию открыли помощник Президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По мнению Максима Орешкина, искусственный интеллект на горизонте текущего десятилетия может дать действительно значимые и важные результаты для граждан нашей страны. Обеспечить рост экономики и доходов населения на дополнительные 5% за счёт оптимизации и автоматизации производственных процессов, повышение точности принимаемых решений, создания новых материалов. Способствовать увеличению продолжительности жизни на дополнительные три года за счёт раннего выявления болезней, точной постановки диагнозов и обеспечения оптимальной траектории способов лечения. Помогать развитию человеческого капитала за счёт выстраивания оптимальных траекторий обучения и карьеры. Именно конференция AI Journey останется ключевой площадкой, которая будет поддерживать активное движение вперёд.





Александр Ведяхин отметил, что из всех технологий нашего времени ИИ развивается быстрее всех, это главная технология XXI века. Следующий этап — движение к сильному ИИ, который сможет решать множество различных задач и самообучаться, чтобы ещё лучше помогать человеку. В Сбере ожидают, что конференция AI Journey 2022, которая уже седьмой год объединяет лучших в мире специалистов в сфере ИИ и анализа данных, соберёт больше 50 млн просмотров, ведь её смотрят по всему миру.





Первый день конференции состоит из двух тематических направлений — научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). AI Journey Science начался с прямой линии с российскими и международными технологическими центрами ИИ на тему «Развитие российских и международных центров искусственного интеллекта на благо человечества», которую провёл Александр Ведяхин.

Как отметил Александр Ведяхин, в 2015 году ООН утвердила 17 целей устойчивого развития планеты. Среди них борьба с изменением климата, развитие морских экосистем, развитие городов и создание инфраструктуры инноваций. Сегодня перед планетой и всеми нами стоят сложные вызовы. По данным ООН за последние 30 лет планета потеряла больше 420 млн гектаров лесов. Каждое десятилетие площадь арктических морских льдов сокращается на миллион км2. За сто лет уровень моря поднялся на 19 см. А население планеты уже достигло 8 млрд человек, хотя прогнозировалось, что это произойдёт только к 2024 году. Поэтому новые инструменты для решения глобальных проблем как никогда актуальны. И один из ключевых инструментов — искусственный интеллект.





Участники прямой линии рассказали, как ИИ помогает решать актуальные проблемы их регионов и повышать качество жизни людей. К примеру, Михаил Федорук поделился успехами ИИ в области онкологии. Сегодня технология уже способна чертить контуры опухолей мозга по томограммам и автоматически сегментировать разные части опухоли точнее, чем это делает врач-радиолог, и на порядок быстрее. Решение входит в топ-10 в мире. 30% студентов Новосибирского государственного университета вовлечены в различные исследования в сфере ИИ, открыта лаборатория Сбера — центр притяжения для таких специалистов.

В завершение дискуссии Алексей Чекунков добавил, что для нашей страны одной из ключевых задач в ИИ станут оптимизация логистики и анализ человеческого капитала для наиболее полного раскрытия потенциала людей.

Как подытожил Александр Ведяхин, сегодня российские центры развития ИИ ведут совместные разработки для достижения мировых целей в сфере ESG и устойчивого развития, а создаваемые ими технологии уже меняют жизнь к лучшему.

По данным пресс-службы Сбера, к трансляции мероприятия подключились зрители со всех континентов, из более чем ста стран мира.



