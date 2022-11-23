Телеком

В России число кибератак на контакт-центры увеличилось в десять раз

Телеком 23.11.2022 15:19
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23.11.2022 15:19


В 2022 году резко усилилось количество, качество и продолжительность хакерских атак на цифровую инфраструктуру отечественных контакт-центров. В это же время «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие политики компании в области обеспечения защищенности применяемых ИТ-технологий и инструментов современным стандартам. Соответствующий сертификат международного органа сертификации TUV Austrian Standards & Compliance получили услуги приема и обработки телефонных обращений, почтовых пакетов, обращений через чат и электронную почту, телемаркетинга, а также тематические рассылки, исходящий обзвон и анкетирование.

Международная сертификация по стандарту ISO/IEC 27001:2013 предъявляет строгие требования, которые могут быть выполнены только при наличии постоянных инвестиций в развитие информационной безопасности и непрерывного контроля всех ИТ-процессов компании.

Официальная сертификация системы информационной безопасности «Ростелеком Контакт-центра» гарантирует достоверность и конфиденциальность данных, обрабатываемых компанией. Таким образом, все процессы организации горячих линий, чатботов и омниканалов надежно защищены от кибератак. 

Успешная сертификация подтверждает наш профессионализм и высокий уровень обеспечения информационной безопасности на международном уровне. Поэтому коммерческие и государственные клиенты доверяют нам обработку конфиденциальной информации и могут не беспокоиться о кибератаках, которые в последние годы участились более чем в десять раз. Мы гарантируем нашим клиентам 100% защиту обрабатываемых данных, — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

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