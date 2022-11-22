Путешественники в Волгограде стали чаще выходить в онлайн

Телеком 22.11.2022 16:25
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22.11.2022 16:25
Интернет-трафик в транспортных хабах Волгограда вырос в 2022 году на четверть. Такие выводы сделали специалисты big data МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.
Объем передачи данных пассажиров в аэропорту Гумрак в Волгограде за год вырос на 30%, а на железнодорожном вокзале — на 18%. Чаще всего это были путешественники из Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя и Республики Дагестан. Как правило, пользователи изучали соцсети, переписывались в мессенджерах, смотрели видео, а также обращались к навигационным сервисам. Ежемесячный дата-трафик на транспортных узлах составляет около 100 Тб. Этого хватит, чтобы 65 тысяч раз посмотреть фильм «Терминал» с Томом Хэнксом.
— Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне социально важных региональных объектов, где единовременно в сеть выходят тысячи абонентов компании. Путешественники могут с легкостью сообщить близким о прибытии, вызвать такси, а также позвонить с помощью технологии VoLTE — она обеспечивает более быстрое и качественное соединение и позволяет одновременно разговаривать и искать информацию в интернете. Для этого с начала года инженеры компании увеличили емкость сети, модернизировав оборудование на свыше чем 200 базовых станциях в регионе, в том числе, в ключевых транспортных хабах, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
Волгоград вошел в двадцатку городов, куда запланировано больше всего поездок из Москвы по железной дороге на новогодние праздники, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области. По их данным, за 10 месяцев текущего года регион уже посетили почти 1,4 млн туристов, что на 300 тысяч больше, чем за весь 2021 год.
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