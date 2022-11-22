ВТБ поддерживает продление программы льготного автокредитования

Экономика 22.11.2022 14:29
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22.11.2022 14:29
ВТБ поддерживает продление льготного автокредитования на 2023 год. Это позволит укрепить восстанавливающийся спрос на автомобили, а производителям - прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе. С момента запуска госпрограммы автокредитования в июле нынешнего года свыше 9 тысяч клиентов ВТБ оформили по ней автокредиты более, чем на 6 млрд рублей.
-В этом году программа льготного автокредитования оказала существенную поддержку автомобильной отрасли. Благодаря скидке на новые транспортные средства она пользуется высоким спросом у автолюбителей: в отдельные дни на льготных условиях ВТБ выдает 7 из 10 кредитов. Сейчас на фоне господдержки автокредиты – самый быстрорастущий сегмент розничного рынка. Например, за первую половину ноября объем продаж автокредитов в ВТБ вырос примерно на 60% к первой половине октября. Поэтому мы, безусловно, поддерживаем продление госпрограммы на следующий год и считаем, что это позволит поддержать большее количество автолюбителей, а также укрепит положение автопроизводителей в России. Мы прогнозируем, что в следующем году спрос на госпрограмму будет не ниже, чем в этом, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.
Чаще всего на льготных условиях заёмщики ВТБ покупают машины в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются марки Lada, Haval и УАЗ. Средний чек по кредитам с господдержкой составляет 670 тысяч рублей.
Согласно условиям госпрограммы, клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Haval. Также на льготных условиях автолюбители могут приобрести электромобиль Evolute. Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составляет 25%, для остальных субъектов РФ — 20%. При покупке электромобиля скидка предоставляется в размере 35% в любом регионе России.
Воспользоваться условиями госпрограммы могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).
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