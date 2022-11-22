Банк «Открытие»: более трети жителей ЮФО не доверяют телевидению

Общество 22.11.2022 11:55
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22.11.2022 11:55
Три четверти жителей Южного федерального округа (75%) регулярно смотрят телевизор. При этом более трети (36%) не доверяют информации, которая доносится с телеэкрана. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Всемирному дню телевидения 21 ноября.
Среди любителей посмотреть ТВ, 36% ежедневно проводят у экрана не менее 3 часов в день. 39% смотрят телевизор часто, практически каждый день. Еще 12% обращаются к телевидению постоянно, но не чаще двух-трех раз в неделю. 7% включают ТВ раз в две-три недели. Совсем не смотрят телевизор 6% опрошенных.
56% доверяют информации, которую дает телевидение (52% скорее доверяют, 4% - полностью). При этом именно в Южном федеральном округе оказался самый высокий уровень доверия во всей стране. Самый низкий – на Дальнем Востоке (31%).
36% не доверяют телевизионной информации (25% скорее не доверяют, 11%- полностью). Не используют ТВ в качестве источника информации 9%.
Именно новостям из телевизора доверяют 47% респондентов. Интернет-СМИ по критерию «Доверие» занимают второе место (44%). Телеграм-каналы и социальные сети заслуживают доверия у 38%, радио у 9%, а печатные издания у 11%.
Среди любимых телепередач южан (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) лидируют кинопоказы (71%). Далее идут развлекательные программы и шоу (55%), выпуски новостей и информационные программы (52%), научные и образовательные программы (32%), спортивные трансляции (24%), общественно-политические ток-шоу (19%).
Самыми нелюбимыми (открытый вопрос, можно было называть больше одного варианта ответа) опрошенные назвали общественно-политические ток-шоу (46%). Далее расположились спортивные трансляции (28%), выпуски новостей (21%) и развлекательные программы и шоу (19%).
Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству жителей ЮФО. 53% не пользуются и не собираются пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 14% не пользуются, но планируют делать это. 19% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 14% подписаны на платное телевидение много лет.
40% респондентов уверены, что телевидение в будущем продолжит динамично развиваться. По мнению 26%, телевидение останется развлечением преимущественно для пожилых людей. 16% прогнозируют окончательное исчезновение телевидения и победу видеосервисов. Еще 18% затруднились оценить будущее телевидения.
*Опрос проводился 07-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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