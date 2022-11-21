Экономика

ВТБ расширил функционал онлайн-помощника «Монитор ВЭД»

Экономика 21.11.2022 16:13
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21.11.2022 16:13


ВТБ внедрил новые опции цифрового консалтингового сервиса «Монитор ВЭД» для клиентов среднего и малого бизнеса, работающих с зарубежными партнерами. Сервис доступен в режиме 24х7 в интернет-банке ВТБ Бизнес и мобильном банке ВТБ Бизнес Lite. Он позволяет участникам ВЭД минимизировать риски валютного контроля и предупредить возможные нарушения.

Теперь в базовой бесплатной подписке клиентам доступно большее число уведомлений. В расширенный список событий вошли: изменения валютного законодательства и актуальные новости ВЭД, статусы по документам валютного контроля, а также проведение платежей в иностранной валюте. Все сообщения доступны в хронологическом порядке с момента старта подписки. Настройки позволяют выбрать удобные каналы информирования и категории событий, релевантные каждому клиенту и сфере бизнеса. 

Сервис помогает в режиме онлайн контролировать операции по счету, не допускать нарушений валютного законодательства и штрафов, отслеживать сроки предоставления документов и исполнения обязательств по контрактам, узнавать о зачислении иностранной валюты и изменении статуса документов валютного контроля, направленных в банк.

Подключить услугу можно дистанционно: в интернет- и мобильном банке в соответствующем разделе (в разделе «ВЭД и валютный контроль» в интернет-банке или разделе «Сервисы» в мобильном приложении) – достаточно выбрать сервис «Монитор ВЭД», заполнить и направить в банк заявку.

- ВТБ активно развивает экосистему сервисов для компаний-участников ВЭД, чтобы максимально упростить для клиентов ведение внешнеэкономической деятельности, сделать их работу с зарубежными партнерами оперативной, удобной и, что важно, безопасной. Сейчас многие наши клиенты выходят на новые для себя рынки, корректируют цепочки поставок, начинают работать с новыми иностранными контрагентами. Дополнительные опции онлайн-помощника позволят предпринимателям с легкостью отследить сроки исполнения контрактов и всегда быть в курсе требований валютного законодательства, − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Помимо базовой подписки, в сервисе «Монитор ВЭД» доступна стандартная подписка с безлимитным количеством напоминаний о важных событиях по внешнеэкономической деятельности в различных каналах.

Справка. Консалтинговый сервис «Мониторинг ВЭД» входит в экосистему ВЭД от ВТБ − комплекс цифровых решений для опытных и начинающих импортеров и экспортеров, доступных клиентам в формате «одного окна» в интернет-банке ВТБ Бизнес.

 


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