Денис Гузовский, «Росгосстрах»: из ста продуктов ИТ, которые мы используем, импортозамещения требуют единицы
Экономика 21.11.2022 16:07
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21.11.2022 16:07
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и изменения на страховом рынке, «Росгосстрах» намерен в 2023 году завершить трехлетнюю программу ИТ-трансформации. Она включает в себя как проекты по автоматизации внутри компании, так и вывод на рынок автоматизированных комплексов и личного кабинета для клиентов и агентов. Об этом в интервью порталу CNews сообщил руководитель Блока информационных технологий ПАО СК «Росгосстрах» Денис Гузовский.
Он отметил, что автоматизация и более широкое внедрение цифровых технологий остаются одной из приоритетных задач для компании, однако в подход к ее решению потребовалось внести определенные коррективы.
- В состоянии турбулентности едва ли следует заниматься автоматизацией в полную силу, тем более, что нам сейчас важно оптимизировать расходы, — считает Денис Гузовский. — Так что у нас много пилотных проектов, но мы не намерены запускать все разом, а будем пробовать и смотреть, как те или другие решения будут работать в новых условиях. Так, мы начали предлагать каско для автомобилей старше трех лет, пробуем новые продукты с застройщиками.
По словам руководителя Блока информационных технологий «Росгосстраха», в компании давно занимались вопросом импортонезависимости в сфере ИТ, поэтому в этот год со всеми его санкциями и ограничениями вошли сравнительно легко.
-Не секрет, что санкции начались еще в 2014 году, и еще тогда мы задумались о возможных альтернативах западным решениям. Сейчас ядро нашей ИТ-архитектуры на 40% состоит из западных продуктов и на 60% из российских, — отмечает Денис Гузовский. — У нас давно нет облачных решений на критичных направлениях, а из ста продуктов, которые мы используем в компании, сейчас импортозамещения требуют единицы. Oracle, Microsoft нас отключили от поддержки, но их продукты мы выкупили заранее, и даже без поддержки они уверенно прослужат еще 3–5 лет. Так что в течение ближайших трех лет мы спокойно работаем на том, что есть, а дальше посмотрим, на какие продукты будет смысл переключаться. Увидим, какие решения к тому времени окажутся самыми массовыми и удобными в использовании и одновременно выгодными для нас с точки зрения бизнеса.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.
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