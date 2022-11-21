Экономика

Банк «Открытие» ввел сезонный вклад «Зимний» с доходностью до 8% годовых и розыгрышем дополнительной повышенной ставки

Экономика 21.11.2022 15:10
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21.11.2022 15:10


Ставка по вкладу «Зимний» составляет 7,6% годовых при размещении средств на семь месяцев и 8% годовых – на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Также каждый 23-й клиент, открывший вклад «Зимний» в преддверии 2023 года, сможет выиграть дополнительное повышение ставки вклада на 2,3 процентных пункта.
Оформить рублевый сезонный вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей.
Все клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 млн. рублей, примут участие в розыгрыше повышенной ставки. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел и получат плюс 2,3 процентных пункта к своей ставке по вкладу.
Розыгрыши состоятся 1-го и 15 декабря 2022 года, а также 15 января 2023 года. На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября. Не позднее 20 января победители получат SMS/push уведомления.
Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».
Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте банка.

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