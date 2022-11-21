Банк «Открытие» ввел сезонный вклад «Зимний» с доходностью до 8% годовых и розыгрышем дополнительной повышенной ставки
Экономика 21.11.2022 15:10
0
21.11.2022 15:10
Ставка по вкладу «Зимний» составляет 7,6% годовых при размещении средств на семь месяцев и 8% годовых – на 13 месяцев. Это существенно выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков. Также каждый 23-й клиент, открывший вклад «Зимний» в преддверии 2023 года, сможет выиграть дополнительное повышение ставки вклада на 2,3 процентных пункта.
Оформить рублевый сезонный вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита – 50 тысяч рублей.
Все клиенты, которые откроют вклад «Зимний» на сумму до 3 млн. рублей, примут участие в розыгрыше повышенной ставки. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел и получат плюс 2,3 процентных пункта к своей ставке по вкладу.
Розыгрыши состоятся 1-го и 15 декабря 2022 года, а также 15 января 2023 года. На каждом этапе участвуют все вклады, открытые с 21 ноября. Не позднее 20 января победители получат SMS/push уведомления.
Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».
Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте банка.
Почти четверть волгоградцев зарабатывает меньше 20 тысяч рублей21.11.2022 20:08
Экономика 21.11.2022 20:08
ВТБ расширил функционал онлайн-помощника «Монитор ВЭД»21.11.2022 16:13
Экономика 21.11.2022 16:13
Денис Гузовский, «Росгосстрах»: из ста продуктов ИТ, которые мы используем, импортозамещения требуют единицы21.11.2022 16:07
Экономика 21.11.2022 16:07
«Открытие Авто»: модели Kia, Lada и Toyota возглавили список наиболее подорожавших машин с пробегом за 10 месяцев21.11.2022 16:01
Экономика 21.11.2022 16:01
В СберСтраховании выяснили, в каком возрасте россияне получают водительские права21.11.2022 13:35
Экономика 21.11.2022 13:35
До окончания приема заявок на Молодёжные акселераторы Сбера осталась неделя21.11.2022 11:59
Экономика 21.11.2022 11:59
«Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов21.11.2022 11:08
Экономика 21.11.2022 11:08
Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»21.11.2022 09:59
Экономика 21.11.2022 09:59
Частичная мобилизация сократила количество претендентов на вакансии в Волгоградской области21.11.2022 09:13
Экономика 21.11.2022 09:13
«Пора, мой друг, пора!»: в Волгограде ЖК «Пушкин» укроет от городской суеты21.11.2022 09:00
Экономика 21.11.2022 09:00
Волгоградские чиновники назвали условия снижения тарифов на ЖКХ19.11.2022 17:17
Экономика 19.11.2022 17:17
Сбер повысил ставки по вкладам в юанях18.11.2022 14:31
Экономика 18.11.2022 14:31
Клиентам банка «Открытие» подключат «Маршрут без забот» при покупке в кредит автомобилей китайских брендов18.11.2022 14:07
Экономика 18.11.2022 14:07
ВТБ запускает электронные чеки в банкоматах18.11.2022 12:05
Экономика 18.11.2022 12:05
За два месяца клиенты банка «Открытие» создали более 7,5 тысяч финансовых «семей»18.11.2022 10:25
Экономика 18.11.2022 10:25