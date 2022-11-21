Самый бодрый понедельник: больше возможностей с Tele2





Оператор предлагает клиентам встретить первый рабочий день недели по «другим правилам» – с максимальной пользой и хорошим настроением. 21 ноября оператор вновь делает выгодное предложение всем своим абонентам – в последний день акции «Понедельники» дарит подборку бонусов от партнеров.

Представителям молодого поколения важно быть в эпицентре событий, наполнять жизнь новыми впечатлениями и положительными эмоциями с самого начала недели. Чтобы сделать понедельник не только насыщенным, но и выгодным – воспользуйтесь идеальным комбо из трех бонусов от партнеров Tele2:

– Чикенбургер в подарок в ресторанах «Вкусно – и точка». Перекусить с друзьями в популярной сети быстрого питания и обсудить последние события – это уже настоящая традиция, которая по понедельникам стала еще приятнее.

– Скидка 50% на урок с преподавателем в Skillbox и годовой доступ к платформе для изучения английского языка. К процессу образования стоит подходить комплексно. Индивидуальное занятие с преподавателем поможет выявить точки роста, а доступ к платформе – самостоятельно развивать навыки в удобное время.

– Скидка 30% при покупке билетов на Kassir.ru. Концерты популярных исполнителей и театральные представления – это то, что дарит незабываемые впечатления и позитивный заряд. А если запланировать поход на интересное мероприятие в самом начале недели, то можно еще и существенно сэкономить.

К слову, в этот понедельник можно собрать любое комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 последний день – 21 ноября 2022 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2», для получения доступа к контенту Wink и Skillbox – перейти по ссылке. Использовать код у партнера нужно именно 21 ноября 2022 года. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

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