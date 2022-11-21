«Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов

Экономика 21.11.2022 11:08
0
21.11.2022 11:08
Общий центр обслуживания (ОЦО) «Ростелекома» внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании «Шерпа Роботикс» для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.
«Ростелеком» с 2018 года использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath.
— UIPath — мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников, — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер «Ростелекома» Дмитрий Пересветов.
В «Ростелекоме» решением задач по роботизации занимается специальный центр компетенций, приоритетной задачей которого является поиск, внедрение и миграция с западного ПО на отечественное. Поэтому все созданные ранее роботы переведут на российское решение, что полностью соответствует политике импортозамещения, принятой в компании.
— Наша платформа полностью заменяет зарубежные платформы UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon по необходимому функционалу и технической реализуемости всех сценариев роботизации. Мы с первых дней разрабатывали нашу платформу как масштабируемую, отказоустойчивую и подходящую для крупных компаний, которым требуется продвинутый инструментарий для работы с RDP, Citrix, очередями и ресурсами в оркестраторе, многопоточностью, распознаванием структурированных и неструктурированных документов из сканов и фото, машинным обучением и искусственным интеллектом. Появление встроенных автоматизированных инструментов для конвертации роботов с западных платформ позволяет провести миграцию на отечественное решение еще быстрее, — прокомментировал генеральный директор «Шерпа Роботикс» Константин Артемьев.
— Наша команда совместно с “Шерпа Роботикс” в сжатые сроки развернула и настроила платформу, обучила сотрудников и провела опытную эксплуатацию. Всего через пять месяцев с начала сотрудничества платформа Sherpa RPA была внедрена и переведена в продуктивный режим. Теперь в ОЦО каждый сотрудник может установить и настроить робота для выполнения рутинных операций. У нас большие планы на последующее применение инструментов RPA, мы также рассчитываем привлечь к роботизации как можно больше направлений и сотрудников, — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
В СберСтраховании выяснили, в каком возрасте россияне получают водительские права21.11.2022 13:35
Экономика 21.11.2022 13:35
До окончания приема заявок на Молодёжные акселераторы Сбера осталась неделя21.11.2022 11:59
Экономика 21.11.2022 11:59
Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»21.11.2022 09:59
Экономика 21.11.2022 09:59
Частичная мобилизация сократила количество претендентов на вакансии в Волгоградской области21.11.2022 09:13
Экономика 21.11.2022 09:13
«Пора, мой друг, пора!»: в Волгограде ЖК «Пушкин» укроет от городской суеты21.11.2022 09:00
Экономика 21.11.2022 09:00
Волгоградские чиновники назвали условия снижения тарифов на ЖКХ19.11.2022 17:17
Экономика 19.11.2022 17:17
Сбер повысил ставки по вкладам в юанях18.11.2022 14:31
Экономика 18.11.2022 14:31
Клиентам банка «Открытие» подключат «Маршрут без забот» при покупке в кредит автомобилей китайских брендов18.11.2022 14:07
Экономика 18.11.2022 14:07
ВТБ запускает электронные чеки в банкоматах18.11.2022 12:05
Экономика 18.11.2022 12:05
За два месяца клиенты банка «Открытие» создали более 7,5 тысяч финансовых «семей»18.11.2022 10:25
Экономика 18.11.2022 10:25
ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть18.11.2022 10:24
Экономика 18.11.2022 10:24
ГК «Волгострой» объявили о суперценах на квартиры18.11.2022 08:40
Экономика 18.11.2022 08:40
Уход зарубежных брендов повлиял на инфляцию в Волгоградской области17.11.2022 18:15
Экономика 17.11.2022 18:15
Банк «Открытие» продлит на год срок действия бизнес-карт17.11.2022 13:15
Экономика 17.11.2022 13:15
Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС на уровне 100 млрд рублей по итогам года17.11.2022 13:07
Экономика 17.11.2022 13:07