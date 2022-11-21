Экономика

«Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов

Экономика 21.11.2022 11:08
0
21.11.2022 11:08


Общий центр обслуживания (ОЦО) «Ростелекома» внедрил российскую систему Sherpa RPA (Robotic Process Automation) компании «Шерпа Роботикс» для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.
«Ростелеком» с 2018 года использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath.
UIPath — мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников, — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер «Ростелекома» Дмитрий Пересветов.
В «Ростелекоме» решением задач по роботизации занимается специальный центр компетенций, приоритетной задачей которого является поиск, внедрение и миграция с западного ПО на отечественное. Поэтому все созданные ранее роботы переведут на российское решение, что полностью соответствует политике импортозамещения, принятой в компании. 
— Наша платформа полностью заменяет зарубежные платформы UIPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Kryon по необходимому функционалу и технической реализуемости всех сценариев роботизации. Мы с первых дней разрабатывали нашу платформу как масштабируемую, отказоустойчивую и подходящую для крупных компаний, которым требуется продвинутый инструментарий для работы с RDP, Citrix, очередями и ресурсами в оркестраторе, многопоточностью, распознаванием структурированных и неструктурированных документов из сканов и фото, машинным обучением и искусственным интеллектом. Появление встроенных автоматизированных инструментов для конвертации роботов с западных платформ позволяет провести миграцию на отечественное решение еще быстрее, — прокомментировал генеральный директор «Шерпа Роботикс» Константин Артемьев.
Наша команда совместно с “Шерпа Роботикс” в сжатые сроки развернула и настроила платформу, обучила сотрудников и провела опытную эксплуатацию. Всего через пять месяцев с начала сотрудничества платформа Sherpa RPA была внедрена и переведена в продуктивный режим. Теперь в ОЦО каждый сотрудник может установить и настроить робота для выполнения рутинных операций. У нас большие планы на последующее применение инструментов RPA, мы также рассчитываем привлечь к роботизации как можно больше направлений и сотрудников, — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов. 

Реклама. ПАО «Ростелеком»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.11.2022 13:35
Экономика 21.11.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 11:59
Экономика 21.11.2022 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 09:59
Экономика 21.11.2022 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.11.2022 09:13
Экономика 21.11.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.11.2022 09:00
Экономика 21.11.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2022 17:17
Экономика 19.11.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2022 14:31
Экономика 18.11.2022 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2022 14:07
Экономика 18.11.2022 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2022 12:05
Экономика 18.11.2022 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2022 10:25
Экономика 18.11.2022 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2022 10:24
Экономика 18.11.2022 10:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2022 08:40
Экономика 18.11.2022 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2022 18:15
Экономика 17.11.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2022 13:15
Экономика 17.11.2022 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2022 13:07
Экономика 17.11.2022 13:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:28
Вопросам продовольственной безопасности посвятил совещание 21 ноября губернатор БочаровСмотреть фотографии
13:02
Самый бодрый понедельник: больше возможностей с Tele2Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде утвердили новые тарифы на воду, отопление и вывоз мусораСмотреть фотографии
12:27
«Ни разу не запускали»: на Волжской ГЭС не согласны с выводами РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:15
Бастрыкин требует доклад по делу о самостреле волгоградского подросткаСмотреть фотографии
11:08
«Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессовСмотреть фотографии
11:08
Волгоградец получил огнестрельное ранение на охотеСмотреть фотографии
10:52
Останки пропавшего год назад грибника нашли на пляже в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:55
СК возбудил дело после смерти 16-летнего подростка под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Частичная мобилизация сократила количество претендентов на вакансии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
«Пора, мой друг, пора!»: в Волгограде ЖК «Пушкин» укроет от городской суетыСмотреть фотографии
08:29
Жители Котово требуют привести в порядок пешеходные переходы после трагического ДТПСмотреть фотографии
07:50
Вместе с переименованием Волгограда активисты хотят вернуть времяСмотреть фотографии
21:02
В облздраве прокомментировали гибель подростка в больнице ВолжскогоСмотреть фотографии
19:49
«Надеюсь, в мою сторону обернется»: сотрудник МЧС отверг обвинения в покушении на убийство и сообщил о слежкеСмотреть фотографии
17:22
Волгоградцев зовут в ЛНР и ДНР на вахту за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
15:42
В Волгоградской области 16-летний подросток умер от выстрела в грудьСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде легковушка протаранила внедорожник напротив театраСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда иномарка сбила столб и вылетела на тротуар у кафеСмотреть фотографии
12:16
Уничтоживший кровлю склада пожар в Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
11:16
«Помажем зеленочкой и на передовую». В Волгограде жены и матери мобилизованных обратились к президенту: видеоСмотреть фотографии
09:55
В Волжском загорелся склад площадью 600 квадратных метровСмотреть фотографии
08:54
Волжская ГЭС травит волгоградцев вредными выбросамиСмотреть фотографии
08:03
Гололед, туман и мокрый снег: какая погода ждет волгоградцев на неделе и что будет 1 декабряСмотреть фотографии
21:41
Синоптики предупредили о гололеде на севере Волгоградской области 20 ноябряСмотреть фотографии
20:56
«Как будто за спиной стояли»: у жительницы Волжского похитили данные с госуслуг после посещения МФЦСмотреть фотографии
19:58
На чиновников Котово возбудят дело за «позороустройство» парка за 30 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:20
Ефрейтор Денис Карпушов из Камышина погиб на УкраинеСмотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области закупают 113 тысяч новогодних подарков за 19 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:17
Волгоградские чиновники назвали условия снижения тарифов на ЖКХСмотреть фотографии
 