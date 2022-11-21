«Пора, мой друг, пора!»: в Волгограде ЖК «Пушкин» укроет от городской суеты





«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» — классик русской литературы был прав. Иногда важно остановиться и подумать о своем, просто пройтись по дороге, заваленной осенними листьями, вдыхая свежий воздух. Свернуть на незнакомую ранее тропинку, побыть в тишине, спуститься к святому источнику и потом снова вернуться в реальность, где от каждого из нас жизнь снова и снова требует принятия решений.

На первый взгляд, кажется, что совместить тишину и уют с динамикой города-миллионника невозможно. Но, похоже, что застройщик ЖК «Пушкин» знает какой-то секрет. Пять минут на машине до центра города, рядом детские сады, школы и больницы, магазины и общественный транспорт. Окна двух высоток выходят на пойму реки Царица в поселке Ангарском. В нескольких минутах ходьбы святой источник Иоанна Богослова и храм.

Комфорт и спокойствие для каждого из нас значат очень многое, если не все. В ЖК «Пушкин» можно отдохнуть от городской суеты, насладиться видами и свежим воздухом. Трехслойные стены, полностью кирпичный дом с толщиной кладки 68 сантиметров, что гарантирует тепло и уют в каждой квартире.

— Сейчас возводится шестой этаж первой очереди. Проектом предусмотрены два комфортабельных девятиэтажных дома из керамического кирпича. При строительстве используется технология баварской кладки, что дает отличную звуко- и теплоизоляцию. При возведении домов применяются современные, долговечные и экологичные материалы. Таких застроек в городе можно пересчитать по пальцам, — утверждает застройщик и приглашает все увидеть своими глазами.





Если вы давно ломали голову над планировкой и площадью будущего жилья, при этом постоянно оглядываясь на бюджет, то в ЖК «Пушкин» подберут именно то, что подходит конкретно вам. В наличии более десятка планировок на любой вкус и кошелек. В каждой квартире панорамное остекление лоджий и гардеробные. Одна, две или три комнаты, предчистовая отделка или ремонт под ключ — решаете вы здесь и сейчас.

— Мы согласуем весь объем работ до подписания договора и сами закупим нужные материалы. От вас потребуется лишь принять результат, — приятно удивляет застройщик.

Новый ЖК создает все условия, чтобы вы чувствовали себя полноправным хозяином. Закрытая территория только для своих, спортивная и детская площадки, парковка на 107 мест и велопарковка. Будущих жильцов приятно поразит дизайнерская отделка холлов и лифты Otis.

Низкие ставки по ипотеке от (1% на весь срок кредитования), беспроцентная рассрочка от застройщика, дополнительная пятипроцентная скидка. Процесс покупки жилья превращается в настоящее удовольствие. Участники долевого строительства вносят деньги на специальный счет эскроу, что обеспечивает дополнительную безопасность сделки. Вас приятно удивят цены за квадратный метр, такую выгоду еще нужно поискать. Застройщик обещает лучшее предложение по району.

Жилой комплекс и отдел продаж расположены в Дзержинском районе Волгограда на улице Нильской, 4Б. Сдача первой очереди запланирована к маю 2023 года.

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» — классик русской литературы знал, о чем говорил. Достаточно набрать номер 8 (8442) 43-53-03 и выбрать уютное «гнездышко» в ЖК «Пушкин» . Классика вечна!





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