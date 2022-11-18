Общество

В Волгограде участились случаи продажи дефективных кошек и собак

Общество 18.11.2022 16:22
0
18.11.2022 16:22


Ученые Центра ветеринарии Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России проанализировали многолетнюю работу клиники и пришли к выводу, что в Волгоградской области заметно участились случаи продажи заводчиками больных животных. 
По словам доктора ветеринарных наук, профессора Александра Шинкаренко, сейчас каждый десятый случай обращения в университетскую клинику, связан с врожденными патологиями у животных – это заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Нередко встречаются проблемы неврологического характера, связанные с патологиями головного мозга. 
Такие животные нуждаются в пожизненном врачебном сопровождении, а на их лечение и реабилитацию хозяева тратят десятки тысяч рублей в месяц, говорит эксперт. Болезнь приводит к инвалидизации и даже гибели питомцев.
При средней продолжительности жизни здоровой собаки от 10 до 15 лет у особей с врожденными патологиями смерть может наступить в течение 2-3 месяцев, реже – до года, – говорит профессор Шинкаренко.
По мнению ученых Центра ветеринарии ВолгГМУ Минздрава России, врожденные патологии у щенков и котят спровоцированы генетическими нарушениями, отсутствием должного ухода за животными во время беременности самок, применением запрещенных лекарственных препаратов. Не последнюю роль в растущей статистике врожденных пороков у котят и щенков играет отсутствие врачебного наблюдения в период беременности животных.
Специалисты ВолгГМУ рекомендуют при покупке животного провести его углубленное обследование на предмет врожденных патологий в условиях ветеринарной клиники. Насторожить будущих заводчиков должно поведение питомца.
Больные щенки, как правило, неактивны, быстро устают, больше лежат, чем двигаются, плохо питаются. Для животных с врожденными патологиями характерна бледная, иногда синюшная слизистая, появляются перебои в дыхании, одышка, кашель, – говорит профессор ВолгГМУ Александр Шинкаренко. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.11.2022 18:10
Общество 18.11.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2022 15:20
Общество 18.11.2022 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2022 13:10
Общество 18.11.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2022 10:59
Общество 18.11.2022 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.11.2022 10:18
Общество 18.11.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2022 09:11
Общество 18.11.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2022 08:18
Общество 18.11.2022 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 21:02
Общество 17.11.2022 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 18:12
Общество 17.11.2022 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 16:51
Общество 17.11.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 14:51
Общество 17.11.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.11.2022 13:42
Общество 17.11.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 13:15
Общество 17.11.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 12:53
Общество 17.11.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2022 09:18
Общество 17.11.2022 09:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Администрация Волгограда заказала 65 комплектов медалей за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
19:32
В Волжском женщина набрала кредитов на 1 млн рублей и все отдала мошенникамСмотреть фотографии
18:51
В частном доме на юге Волгограда найдена мертвой 12-летняя школьницаСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде после ЧП в пойме новую трубу проложат двумя способамиСмотреть фотографии
17:32
Волгоградский «Ротор» покинули футболисты Алейник и КозловСмотреть фотографии
17:13
Участник СВО из Урюпинска Сергей Зинченко награжден медалью МО РФСмотреть фотографии
16:38
«Нет отопления уже неделю»: жители нескольких домов в Волгограде замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде участились случаи продажи дефективных кошек и собакСмотреть фотографии
16:16
Волгоградского фермера осудят за гибель раздавленного тоннами зерна подросткаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде 19-летняя студентка захотела однополой любви и оказалась в полицииСмотреть фотографии
15:26
Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в КатареСмотреть фотографии
15:20
Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в СталинградеСмотреть фотографии
14:56
Труп – на берег Кумылги, лопату – в Хопер: СК раскрыл зверское убийство в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:49
В Камышине матери погибшего в СВО Алексея Караваева передали орден МужестваСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде нашли и устранили причину потопа на улице СоветскойСмотреть фотографии
14:16
Губернатор Бочаров принял участие в работе Совета при МИДе РоссииСмотреть фотографии
13:50
«Гадят все, а свалили на нас»: волгоградская компания «Красота под ногами» отвергла причастность к захламлению оврагаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
«Не замуруете, демоны»: жители подготовленного для резервации поселка Волгограда пришли на суд над РЖДСмотреть фотографии
13:08
«Подорвался на мине»: в военном госпитале умер 23-летний волгоградский контрактникСмотреть фотографии
13:01
В центре Волгограда выясняют, что топит улицы Советскую и ЧуйковаСмотреть фотографии
11:08
Под Волгоградом 71-летняя пешеход погибла в ДТП с тремя машинамиСмотреть фотографии
10:59
«Открытие Авто»: каждый четвертый водитель готов сменить автомобиль ради дешевых запчастейСмотреть фотографии
10:49
На площади Ленина в Волгограде вход на станцию СТ спрятали под шатромСмотреть фотографии
10:18
На севере Волгограда 55 домов отключат от воды с 19 до 20 ноября из-за замены трубыСмотреть фотографии
09:25
Мобилизованные волгоградцы отрабатывают тактику боя в условиях городаСмотреть фотографии
09:11
Защитники троллейбусов в Волгограде требуют отказаться от миллиардных трат на автобусыСмотреть фотографии
09:06
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуарыСмотреть фотографии
08:40
ГК «Волгострой» объявили о суперценах на квартирыСмотреть фотографии
08:18
Волгоградец отсудил 30 тысяч рублей за отмененный концерт американской группыСмотреть фотографии
07:58
«На том свете будем вместе»: сотрудника МЧС в Волгограде обвинили в нападении с ножом на возлюбленнуюСмотреть фотографии
 