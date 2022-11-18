В Волгограде участились случаи продажи дефективных кошек и собак

Ученые Центра ветеринарии Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России проанализировали многолетнюю работу клиники и пришли к выводу, что в Волгоградской области заметно участились случаи продажи заводчиками больных животных.

По словам доктора ветеринарных наук, профессора Александра Шинкаренко, сейчас каждый десятый случай обращения в университетскую клинику, связан с врожденными патологиями у животных – это заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. Нередко встречаются проблемы неврологического характера, связанные с патологиями головного мозга.

Такие животные нуждаются в пожизненном врачебном сопровождении, а на их лечение и реабилитацию хозяева тратят десятки тысяч рублей в месяц, говорит эксперт. Болезнь приводит к инвалидизации и даже гибели питомцев.

– При средней продолжительности жизни здоровой собаки от 10 до 15 лет у особей с врожденными патологиями смерть может наступить в течение 2-3 месяцев, реже – до года, – говорит профессор Шинкаренко.

По мнению ученых Центра ветеринарии ВолгГМУ Минздрава России, врожденные патологии у щенков и котят спровоцированы генетическими нарушениями, отсутствием должного ухода за животными во время беременности самок, применением запрещенных лекарственных препаратов. Не последнюю роль в растущей статистике врожденных пороков у котят и щенков играет отсутствие врачебного наблюдения в период беременности животных.

Специалисты ВолгГМУ рекомендуют при покупке животного провести его углубленное обследование на предмет врожденных патологий в условиях ветеринарной клиники. Насторожить будущих заводчиков должно поведение питомца.

– Больные щенки, как правило, неактивны, быстро устают, больше лежат, чем двигаются, плохо питаются. Для животных с врожденными патологиями характерна бледная, иногда синюшная слизистая, появляются перебои в дыхании, одышка, кашель, – говорит профессор ВолгГМУ Александр Шинкаренко.