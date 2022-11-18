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Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Катаре

Телеком 18.11.2022 15:26
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18.11.2022 15:26


Оператор предложил выгодные условия общения для спортивных болельщиков во время главного футбольного события года в Катаре.
Tele2 сделала общедоступными услуги для выгодного использования мобильного интернета в международном роуминге в Катаре. Клиенты оператора смогут поделиться впечатлениями о поездке на главное спортивное событие года. При подключении услуги «1 Гб в Азии и США», они получат 1 Гб мобильного интернета сроком на 60 дней за 500 рублей, с опцией «2 Гб в Азии и США» – 2 Гб на 90 дней за 1000 рублей. Теперь услуги стали доступны для подключения на всех тарифных планах для физических лиц. Ранее их возможно было использовать только в рамках индивидуального предложения оператора.
Накануне поездки в Катар Tele2 рекомендует футбольным болельщикам воспользоваться и другими продуктами, которые помогут сэкономить на связи за границей. Например, настроить параметры своего персонального роуминга, чтобы платить только за те сервисы, которыми они планируют пользоваться в путешествии: звонки и SMS, мессенджеры, социальные сети или видеохостинги. Подбор происходит на основании профиля потребления абонента, сроков и маршрута предстоящей поездки. Собрать персональное предложение для путешествия клиенты могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. 
Благодаря выгодным роуминговым предложениям клиенты оператора смогут свободно делиться впечатлениям о поездке: выкладывать видео со стадиона «Аль Бэйт», постить фото о традиционном арабском кофепитии с финиками, бедуинах, истории и современной жизни ближневосточного государства.
В роуминге абоненты Tele2 могут подключить и другие полезные опции: «Разговоры без границ» для выгодных входящих звонков, «Безлимитный интернет за границей», чтобы абонентская плата списывалась со счета только в дни, когда турист пользуется интернетом. Для корпоративных клиентов оператора доступна для подключения услуга «Роуминг для дела: звонки».
Перед поездкой в Катар оператор советует абонентам отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте topup.tele2.ru. Больше информации о способах пополнения счета во время путешествия – на сайте оператора. Бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11. 
Подробнее с условиями тарификации услуг международного роуминга можно ознакомиться на сайте оператора в разделе «Роуминг».
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