Телеком

В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Телеком 18.11.2022 09:06
0
18.11.2022 09:06


С 17 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%. В акции участвует продукция таких компаний: Apple, Samsung, Sony, Lg, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов: от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено. Как и время проведения акции – «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.
Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке
Реклама.beeline.ru
LatgBaMDK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
17.11.2022 17:27
Телеком 17.11.2022 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 15:07
Телеком 17.11.2022 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2022 08:45
Телеком 17.11.2022 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.11.2022 12:48
Телеком 15.11.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.11.2022 09:11
Телеком 15.11.2022 09:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2022 15:49
Телеком 11.11.2022 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2022 10:54
Телеком 11.11.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.11.2022 11:31
Телеком 10.11.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2022 13:39
Телеком 09.11.2022 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2022 11:59
Телеком 09.11.2022 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.11.2022 08:40
Телеком 09.11.2022 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2022 12:50
Телеком 08.11.2022 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2022 08:08
Телеком 08.11.2022 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.11.2022 14:16
Телеком 07.11.2022 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2022 14:19
Телеком 03.11.2022 14:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:18
На севере Волгограда 55 домов отключат от воды с 19 до 20 ноября из-за замены трубыСмотреть фотографии
09:25
Мобилизованные волгоградцы отрабатывают тактику боя в условиях городаСмотреть фотографии
09:11
Защитники троллейбусов в Волгограде требуют отказаться от миллиардных трат на автобусыСмотреть фотографии
09:06
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуарыСмотреть фотографии
08:40
ГК «Волгострой» объявили о суперценах на квартирыСмотреть фотографии
08:18
Волгоградец отсудил 30 тысяч рублей за отмененный концерт американской группыСмотреть фотографии
07:58
«На том свете будем вместе»: сотрудника МЧС в Волгограде обвинили в нападении с ножом на возлюбленнуюСмотреть фотографии
21:02
Снег с дождем и шквалистый ветер: в Волгоградской области к выходным похолодает до -4 °ССмотреть фотографии
20:40
В спецоперации на Украине погиб 28-летний рядовой Олег КазанцевСмотреть фотографии
20:09
Отбивались до последнего: приставы арестовали имущество регоператора-должника «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
18:15
Уход зарубежных брендов повлиял на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:12
Ни себе, ни людям: «Водоканал» уличили в попытке задушить конкурента в УрюпинскеСмотреть фотографии
17:27
Волгоградские гостиницы теперь можно забронировать в новом сервисе МТССмотреть фотографии
16:51
ФСБ предупредила волгоградцев об угрозе под видом «своих» сотрудниковСмотреть фотографии
16:20
«Он его спровоцировал»: в Волгограде пристав избил подчиненного на корпоративеСмотреть фотографии
15:40
Новорожденных в Волгограде начнут проверять на 36 генетических заболеванийСмотреть фотографии
15:07
«Черная пятница»: как получить максимальные скидки в Tele2Смотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области мужчина поджег дом с бывшей женой и детьмиСмотреть фотографии
14:51
Банк «Открытие»: 46% жителей ЮФО не согласны с тем, что счастье не в деньгах, 43 – согласныСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде похоронили 21-летнего участника СВО Даниила ШафиковаСмотреть фотографии
13:42
«Без дефицита не получилось»: облдума приняла бюджет Волгоградской области на 2023 годСмотреть фотографии
13:15
Волгоградского школьника наградили медалью за помощь попавшему под электричку подросткуСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде за миллиард спроектируют и построят новую школу на улице БардинаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградца оправдали по делу о смерти чиновника из-за ревностиСмотреть фотографии
12:14
Полицейские возбудили дело по фиктивному ремонту спорткомплекса под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:43
Депутаты отметили серьезный подход к подбору кадров в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:43
Волгоградские полицейские вернули убежавшего во взрослую жизнь подростка мамеСмотреть фотографии
11:26
«Что еле-еле тащилось, должно побежать»: эксперты оценили перспективы Попкова на посту главы СпорткомитетаСмотреть фотографии
11:08
Мобилизованных волгоградцев учат копать и минировать на тренажерахСмотреть фотографии
10:43
Волгоградская область попросила еще денег на переселение из аварийного жильяСмотреть фотографии
 