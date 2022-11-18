Телеком 18.11.2022 09:06
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18.11.2022 09:06
С 17 ноября билайн объявляет «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров по скидкам до 50%. В акции участвует продукция таких компаний: Apple, Samsung, Sony, Lg, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов: от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, умных часов, видеорегистраторов и устройств умного дома.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено. Как и время проведения акции – «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.
Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке.
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